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#snowbikini: почему девушки надевают бикини и делают фото в сугробах

03.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Ленты пользовательниц инстаграма из разных стран мира захватил тренд #snowbikini, который заставляет их раздеваться и бежать на улицу, несмотря на зимний мороз. Блогерши и инфлюенсеры фотографируются в купальниках посреди заснеженных полей, лесов, гор и собственных двориков. Разумеется, у девушек есть на то свои, особые причины.

Пока все окунались в проруби на Крещение и публиковали в социальных сетях эпичные снимки в бикини на фоне снежной зимы, пользовательницы инстаграма из Европы и США запустили новый, не менее суровый тренд. Девушки из разных стран мира стали забираться в одни из самых холодных мест нашей планеты и фотографироваться в купальниках среди сугробов.

Флешмоб получил название #snowbikini и соответствующий хештег. Как сообщает издание FoxNews, автором нового увлечения блогеров стали сестры Кендалл и Кортни Кардашьян. В конце декабря 2018 года знаменитости отправились на горнолыжный курорт в Колорадо и устроили фотосессию в бикини на фоне заснеженных гор.

С тех пор публиковать обнажённые фото в снегу стали и другие инфлюенсеры, а по хештегу #snowbikini в инстаграме появилось более 450 публикаций. Вслед за Кардашьян к флешмобу присоединилась модель и бывшая девушка Джастина Бибера Сахара Рэй.

Чтобы противостоять морозу, ей даже не понадобилась куртка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sahara Ray (@sahara_ray)

Другой последовательницей тренда стала путешественница и фотограф из Нью-Йорка по имени Брианна. Блогерша — настоящий герой, ведь она не первый год гуляет в купальнике по заснеженным холмам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Breanna (@brewlp)

"Я много лет делаю разные вариации таких фотографий, но теперь это становится модным в инстаграме", — рассказала Брианна изданию New York Post.

По словам фотографа, у флешмоба было достаточно причин для появления. Брианна уверена, что последовательницы тренда устали от холодов и скучной верхней одежды.

"Это способ улучшить зиму и повеселиться с ней".

Похоже, девушка не ошиблась: веселье в самом разгаре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tracy (@tracy_with_no_e)

Журналистка из Бразилии Таис Макена не собиралась гулять по морозу без брюк, но в конце концов вдохновилась храбрым примером кумиров. Трендовое фото девушка сделала во время поездки в Вирджинию, а после рассказала, что оно стало одним из самых популярных постов в ее инстаграме.

Моя семья и друзья были так впечатлены, тем более что у нас в Бразилии вообще нет снега. Мне пришлось долго объяснять им, что я не замерзла.

 
 
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Ленты пользовательниц инстаграма из разных стран мира захватил тренд #snowbikini, который заставляет их раздеваться и бежать на улицу, несмотря на зимний мороз
 
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