БГК выиграл у СКА в день рождения своего тренера и ушел в отрыв на 13 очков

Гандболисты БГК имени Мешкова в четвертый раз в нынешнем чемпионате Беларуси обыграли главного конкурента — минский СКА.



Фото: bgk-meshkova.com

2 февраля на площадке в родной «Виктории» брестчане победили с разницей в 4 мяча и оторвались от ближайшего преследователя уже на 13 очков. Правда, армейцы имеют игру в запасе. Но даже при этом шансы минчан на золото остаются лишь теоретическими, ведь они в этом сезоне проиграли не только все 4 очных поединка Бресту, но и потеряли очки во встречах с гродненским «Крононом» (28:28 в гостях и 33:34 дома).

Победа над СКА стала лучшим подарком для главного тренера БГК Маноло Каденсас, который 2 февраля отметил свой 64-й день рождения.

Лучшими снайперами матча у мешковцев стали Максим Баранов (6 мячей) и Артем Кулак (5).

БГК имени Мешкова (Брест) — СКА (Минск) — 26:22 (16:13).

2 февраля. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (5), Шкуринский (4), Бочко, Юринок (2), Потеко (2), Ивич (2), Шумак (2), Баранов (6/2), Горак (2), Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич (1), Шилович.

СКА: Кишов, Юрча; Хмельков (2), Рабушко, Леухин, Гирик (2), Алехин, Сотник, Никуленков (2), Камышик, Кишов, Кривенко, Ушал (1), Черкащенко (2), Вайлупов (9/5), Бохан (3), Бровко (1).

Для БГК в нынешнем чемпионате Беларуси это уже 19-я кряду победа.

Для брестчан это был предпоследний матч на первом этапе чемпионата страны.



Фото: bgk-meshkova.com