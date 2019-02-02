Нерадивым родителям в Беларуси дали еще один шанс исправиться

Еще один шанс дают власти Беларуси нерадивым родителям. В стране усовершенствовали систему, по которой семью могут признать неблагополучной. Нормативные изменения вступили в силу 1 февраля, передает телеканал «МИР 24».

Главная задача нового постановления – уменьшить количество детей, изъятых из семей, находящихся в социально опасном положении. В прошлом году их было около трех тысяч. Только после проведения соцрасследования специальные комиссии принимают решение – угрожают ли жизни ребенка его родители. Теперь семью оценивают по трем критериям вместо шести. Шкала здоровья и безопасности детей, а также поведение самих мам и пап. Родители также могут высказаться в свою защиту или оправдаться на Совете профилактики и Координационном совете.

«Новое постановление транслирует усиление активной позиции родителей, чтобы создать для своих детей благоприятную обстановку. Родители не должны оставаться безучастными. На всех этапах работы они должны сказать свое слово, пообещать принять меры и устранить неблагоприятную для ребенка обстановку», – отметила главный специалист управления молодежной политики Министерства образования Беларуси Елена Симакова.

В Беларуси сейчас 24 тысяч детей находятся в социально опасном положении.



