Светлана Стрельченко из Коммунара, которая, обратилась в комиссию, получила реальную помощь и поддержку

Если есть желание обрести работу и объективная оценка собственных возможностей и профессиональной квалификации, постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения окажет помощь в трудоустройстве. Как в случае со Светланой Стрельченко из Коммунара, которая, обратившись в комиссию, получила реальную помощь и поддержку.





Некоторые из обратившихся за помощью в комиссию сетуют на то, что найти работу в сельской местности довольно проблематично. Тем не менее, как показывает практика, варианты есть.

Светлана Стрельченко благодаря содействию комиссии смогла трудоустроиться рабочим по комплексной уборке домовладений. До этого женщина жила за счет сезонных заработков.

– Так уж сложилось, что долгое время я нигде официально не работала, хотя без дела и не сидела. Ходила на сезонные работы к предпринимателю, где перебирала картофель, занималась сбором ягод. И такая ситуация до определенного момента меня вполне устраивала. К тому же взрослый сын и сожитель, которые ездили на заработки в Российскую Федерацию, помогали с деньгами, – делится Светлана Владимировна. –Я пыталась официально трудоустроиться, но по специальности (маляром) работы нигде не нашлось. Несколько раз ходила в РУП «Белоруснефть-Особино», но и там мне ничего не предложили: то вакансий не было, то говорили, что в случае чего перезвонят. Но, как видите, тоже не сложилось.

Активироваться в поисках работы женщину заставил и тот факт, что она является нанимателем жилого помещения, которое находится в собственности КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». А на основании Декрета №3 все трудоспособные граждане, внесенные в список незанятых в экономике, с 1 января будут по полным тарифам возмещать экономически обоснованные затраты на горячее водоснабжение, а с 1 октября – газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

– В декабре прошлого года я обратилась за помощью к председателю Коммунаровского сельисполкома Валентине Долич, которая не только посоветовала мне прийти на очередное заседание районной комиссии, но и отвезла меня в райцентр, – рассказывает Светлана Стрельченко. – На комиссии меня внимательно выслушали и рассказали об имеющихся вакансиях, из которых я и выбрала подходящую. Мне выдали направление на трудоустройство в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» участок «Коммунар». И с 4 января я тружусь рабочим по комплексной уборке домовладений. В мои обязанности входит уборка подъездов и дворовой территории. Работа меня устраивает, да и ехать никуда не надо, всё рядом с домом. Буду стараться оправдать оказанное мне доверие, ведь с официальной работой я могу быть уверенной, что зарплату получу своевременно, да и за коммунальные услуги задолженности не будет. А самое главное – будет идти трудовой стаж, ведь до пенсии мне еще далеко.

Наталья МАКСИМОВА.

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