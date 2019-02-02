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Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы

03.02.2019 — Разное | Полесская правда  
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В зале заседаний районного исполнительного комитета в здании на улице К. Маркса состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию органов труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
Эту знаменательную дату отмечают те, кто свои силы, знания, опыт и внимание отдает людям, нуждающимся в особой поддержке. Всесторонняя и многогранная система социальной защиты населения востребована жизнью. Вековая история подтверждает, что в профессии работника социальной защиты сконцентрировались лучшие человеческие качества – милосердие, чуткость, сострадание, готовность откликнуться на чужую беду.

В нашем районе всегда готовы оказать помощь нуждающимся в ней людям специалисты управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, территориального центра социального обслуживание населения, Пинского и Жабчицкого психоневрологических домов-интернатов для престарелых и инвалидов, республиканского санатория «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
Поздравить виновников торжества в праздничный день пришли председатели Пинского райисполкома И.М. Брилевич и районного Совета депутатов И.И. Гузич, председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений А.С. Киселев и другие почетные гости. В своих поздравлениях они отмечали невероятную самоотдачу и трудолюбие специалистов социальных служб, их горячие серд-ца и беспокойные души.

В торжественной обстановке лучшие из лучших получили заслуженные награды – так органы власти и общественные объединения отметили вклад специалистов в дело обеспечения государственной социальной поддержки нуждающихся категорий граждан. Благодарности министра труда и социальной защиты Республики Беларусь была удостоена главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Н.Н. Лемешевская, Почетные грамоты комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома вручили заведующей сектором труда и заработной платы С.В. Полешко и главному бухгалтеру территориального центра социального обслуживания населения Пинского района И.И. Бондарчук.

Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
Ряд сотрудников, бывших и нынешних, а также спонсоров, председателей сельсоветов был награжден Почетными грамотами Пинского райисполкома и районного Совета депутатов, Благодарственными письмами председателя Пинского райисполкома и председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, Почетными  грамотами  управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома и Брестского областного и Пинского городского комитетов профсоюза работников государственных и других учреждений.

Выступила на празднике и вручила награды директор районного территориального центра соцобслуживания населения Т.Г. Лебедевская. Особая роль в социальной защите людей отводится этому учреждению. В год работники центра оказывают поддержку более 15-ти тысячам граждан социально незащищенной категории, которые обращаются сюда за решением возникших проблем и консультацией, за добрым словом и поддержкой. В ТЦСОН Пинского района трудится 179 человек.

Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
В тесном контакте социальные службы работают с общественными организациями. Руководители районных совета ветеранов, «Красного Креста», «Белой Руси», ОСВОДа  М.С. Заранко, М.П. Шикеля, Г.Я. Пригодич, Ф.И. Машлякевич тепло поздравили всех, кто имеет отношение к этому празднику, и вручили награды.

В этот день вспомнили и тех, кто в разные годы стоял у руля системы социальной защиты Пинского района: М.Н. Иванову, М.Д. Шило, И.Л. Галушкина, З.В. Попитича, Л.Ф. Смотрову, Г.М. Вронского, В.И. Бабанова, В.К. Козака, Д.Г. Лемешевского, С.Г. Куста, называли имена ветеранов, которые создавали и укрепляли систему органов социальной защиты нашего района.

Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
С 2015 года управление по труду, занятости и социальной защите возглавляет В.М. Огиевич. Специалисты управления отвечают за такие направления, как социальное обслуживание, охрана труда, регулирование рынка труда, обеспечение занятости населения и предупреждение безработицы, профессиональная ориентация и переподготовка кадров, оплата труда, демографическая политика. Важными направлениями деятельности являются правовое обеспечение трудовых и социальных отношений, социального партнерства, государственная экспертиза условий труда. Масштабной составляющей работы управления является пенсионное обеспечение граждан. Все это лишний раз подчеркивает, что эта деятельность имеет большую общественную значимость и охватывает многие аспекты жизни человека.

Праздничную атмосферу в зале создавали артисты районных учреждений культуры, которые завершили мероприятие «Гимном социальной службы».

Вероника НИКОЛАЕВА.

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