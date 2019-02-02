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Специалистов органов труда и социальной защиты Пинского района поздравили с юбилейной датой образования системы
03.02.2019 — Разное | Полесская правда
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В зале заседаний районного исполнительного комитета в здании на улице К. Маркса состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию органов труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В нашем районе всегда готовы оказать помощь нуждающимся в ней людям специалисты управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, территориального центра социального обслуживание населения, Пинского и Жабчицкого психоневрологических домов-интернатов для престарелых и инвалидов, республиканского санатория «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов.
В торжественной обстановке лучшие из лучших получили заслуженные награды – так органы власти и общественные объединения отметили вклад специалистов в дело обеспечения государственной социальной поддержки нуждающихся категорий граждан. Благодарности министра труда и социальной защиты Республики Беларусь была удостоена главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Н.Н. Лемешевская, Почетные грамоты комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома вручили заведующей сектором труда и заработной платы С.В. Полешко и главному бухгалтеру территориального центра социального обслуживания населения Пинского района И.И. Бондарчук.
Выступила на празднике и вручила награды директор районного территориального центра соцобслуживания населения Т.Г. Лебедевская. Особая роль в социальной защите людей отводится этому учреждению. В год работники центра оказывают поддержку более 15-ти тысячам граждан социально незащищенной категории, которые обращаются сюда за решением возникших проблем и консультацией, за добрым словом и поддержкой. В ТЦСОН Пинского района трудится 179 человек.
В этот день вспомнили и тех, кто в разные годы стоял у руля системы социальной защиты Пинского района: М.Н. Иванову, М.Д. Шило, И.Л. Галушкина, З.В. Попитича, Л.Ф. Смотрову, Г.М. Вронского, В.И. Бабанова, В.К. Козака, Д.Г. Лемешевского, С.Г. Куста, называли имена ветеранов, которые создавали и укрепляли систему органов социальной защиты нашего района.
Праздничную атмосферу в зале создавали артисты районных учреждений культуры, которые завершили мероприятие «Гимном социальной службы».
Вероника НИКОЛАЕВА.
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