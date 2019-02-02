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Антон Сарока впервые с сентября вышел на поле в «старте» «Локерена» и забил первый гол в чемпионате Бельгии
Белорусский форвард «Локерена» Антон Сарока забил первый гол в чемпионате Бельгии, сообщает
Белорус отличился 2 февраля на 49-й минуте матча 24-го тура с «Кортрейком». Сарока сравнял счет в поединке — 1:1.
Антон вышел на поле в стартовом составе «Локерена» в поединке национального чемпионата впервые с 11 августа. 26 сентября белорус вышел в «старте» своей команды в кубковой игре и также отметился голом.
Впрочем, на сей раз гол Антона Сароки не спас «Локерен» от поражения. «Локерен» уступил «Кортрейку».
Белорусский форвард был заменен на 90-й минуте встречи, а через четыре минуты хозяева забили победный мяч.
«Кортрейк» — «Локерен» — 2:1.
Голы: 1:0 — Авенатти (44), 1:1 — Сарока (49), 2:1 — Стоянович (90+4).
«Локерен» замыкает таблицу чемпионата Бельгии, «Кортрейк» идет на девятом месте.
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Антон Сарока впервые с сентября вышел на поле в «старте» «Локерена» и забил первый гол в чемпионате Бельгии
Белорусский форвард «Локерена» Антон Сарока забил первый гол в чемпионате Бельгии.
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