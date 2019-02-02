«Малыш, как кролик или лягушонок, прыгал на задних лапках». Читатели рассказывают о спасении животных-инвалидов

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом.

До наступления тепла мы будем публиковать ваши письма на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите порцию новых трогательных историй и читайте полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Мы ласково называели его «хромулей», «тушканчиком» и «любимой Квазимодой»

Выезжая по делам, муж заметил маленький черный комочек под соседней машиной. Когда мы вернулись во двор уже вместе, котенок все еще там сидел, и мы попытались его достать.

Напуганный, он хотел убежать, но весь ужас был в том, что бежать он не мог. Передние лапы не двигались, и он, как кролик или лягушонок, прыгал на задних. Потом мы увидели, что помимо неработающих передних лап, одна из которых была с открытой раной, у него висело одно ушко и почти не открывался глазик. Посмотрев во второй, мы заметили, что он немного косит. Было понятно, что котенок либо попал под машину, либо его истерзали другие коты или собаки.





Мы взяли это еле живое чудо и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Конечно, мы не могли его оставить умирать на улице, но и оставлять у себя точно не планировали, так как муж страдает аллергией.

Ветеринар пояснил, что у котенка все признаки отека головного мозга и, если реабилитирующая капельница поможет, то будет жить. Пока он, такой маленький и беспомощный, лежал на этом столе с иголкой в крохотной лапке, одним косым глазиком глядя на нас, мы судорожно пытались придумать, что же с ним делать.

В ветклинике нам честно сказали, что Гурского — не вариант, потому что там его сразу усыпят. Уходили из ветклиники с напутствием персонала: «Кроме вас, ему никто не поможет».

Домой ехали молча, держа в руках свернутый комочек. Приехав домой, мы еще раз почистили ему ушки и глазки, покормили, напоили из шприца и положили в уголочек в импровизированный домик возле кровати. Конечно же, он не спал, а мяукал всю ночь. Но когда муж переложил подушку на противоположную сторону кровати и спустил ему свою руку, он замолчал. Такой маленький и обиженный жизнью, он уже тянулся к людям и защите.

На утро мы обзванивали ветклиники в поиске рентгена, а также волонтеров, которые могли бы его у нас забрать. Но, конечно, у волонтеров была куча своих подопечных.

Да и кто возьмется за котенка, который не наступает на передние лапки, с оборванным ухом, плохим глазом и кривым хвостом? Поэтому было принято решение вылечить малыша, а потом делать красивые фото и искать хозяина.





Результаты рентгена и последующего лечения нас порадовали. Мы лечили малыша и наблюдали, как он осваивается в квартире, как слезает с дивана или кровати, опустив попу вниз, как выровнялись глазки и стал незаметен кривой хвостик. И конечно же, каждый день наши сердца наполнялись любовью к этому маленькому меховому счастью. Мы уже настолько за него переживали, что, не произнося это вслух и не обсуждая, каждый из нас решил, что мы его оставляем. Сложно было себе представить, что можно было доверить его кому-то другому. Называли его в то время ласково «хромулей», «тушканчиком» и «любимой Квазимодой».

Оставалась одна сложность: котик по-прежнему не вставал на переднюю лапку. Знакомые посоветовали нам врача-травматолога Григория Чегодаева, которому мы хотим выразить свою благодарность.

Он первый, кто поставил правильный диагноз: котенку перегрызли нерв плечевого сплетения, и он свою лапку совсем не чувствовал, она ему попросту мешала передвигаться как некий инородный предмет. К сожалению, исход в таких случаях неблагополучный — ампутация.

Врач предложил два варианта: операцию по вживлению временной рамки по выпрямлению лапы, которую приходилось бы менять оперативным путем всякий раз, когда она бы расшатывалась, либо ампутация уже сейчас, пока он маленький. Мы долго думали, что делать. Муж настаивал на ампутации, чтобы не мучить его множественными операциями, я же очень хотела сохранить ему лапку.

Недели через две раздумий, когда я увидела, что он растет и хочет выпрямиться, но приходится горбиться, опираясь на плечо передней лапы, пришлось согласиться с мужем.

В день операции я не могла работать, не могла сфокусироваться, не могла есть: все время думала, как он там, один, без нас, ищет, наверное, глазами, зовет, думает, что его бросили, как он проснется, будет ли у него болеть рана. Вечером на дрожащих ногах приехали забирать наше счастье.

Котенок тяжеловато отходил после наркоза, ходить мог не больше минуты и сразу ложился, мешал защитный воротник на шее. Было жаль его до слез: столько пережить за полгода жизни.





Но когда сняли швы и убрали, наконец, защитный воротник, он стал самым счастливым котенком на свете. Он смог выпрямиться, смог снова умываться, прыгать, как все нормальные коты. А мы были самыми счастливыми его обладателями. Наконец наш котенок получил свое официальное имя — Финик, на которое, кстати, сразу же стал отзываться.

Рассказывать о нашей взаимной любви можно бесконечно. Более нежного и ласкового кота в своей жизни мы не встречали. Он очень любит целоваться по ночам, именно целоваться! Финик, спокойно мурлыкая, засыпает всегда с нами, а среди ночи у него наступает приступ нежности, он подходит сначала ко мне — и трется мордочкой о мое лицо минут 10, а потом проделывает то же самое с мужем, после чего опять ложится.

Он встает вместе с нами по будильнику и ходит за нами по квартире, всегда находится в той комнате, где мы. Финик очень ручной и домашний котенок, он ни за что не променяет обнимашки и возможность побыть в руках даже на еду. Все делает вместе с нами: и в ванной сидит, и в интернете, и на стуле за столом.





Финик — самое настоящее чудо, которое произошло с нами в реальности. Он без лапки, без ушка, с кривоватым кончиком хвостика — но он самый красивый кот, которого я видела. Самый любящий и послушный, несмотря на уничтоженные наушники, некоторые документы, пару тарелок и поцарапанную мебель после ремонта. Это все такие мелочи по сравнению с той любовью, которая поселяется в сердце навсегда.

Не бойтесь подарить себе шанс стать счастливее и обзавестись самым верным другом. Они не умеют говорить, они не смогут попросить о помощи, но она им нужна. И всем нам, потому что, только подарив немного своей любви, вы получаете ее в два раза больше.

«Моцарту не повезло, и он попал к людям, которых не заботило его здоровье, а лишь щенки, которых можно было продать»

Мы — Виталий и Наталия, и у нас живут два чудесных мопса — Эрика и Моцарт. Мы надеемся, что наша история покажет, что брать взрослую собаку и собаку с особенностями не так страшно, как может показаться, но такое решение нужно точно принимать взвешенно и осознанно.

Решив взять взрослую собаку, которую бросили прошлые хозяева, мы понимали, что в этом есть свои риски, но, увидев фото Эрики, поняли, что это судьба.



Фото: Ольга Гудыно

Многие говорят, что мопсы любят поспать и покушать, что мопс — этакая диванная собака. Но наша Эрика не такая, она активная, любит гулять, побегать с палкой, что очень забавно смотрится, и не любит, когда кто-то громко говорит или шумит.

Когда Эрика появилась у нас, она не знала команд, бросалась на машины, других собак, лаяла на птиц за окном, на звук лифта, на любой шум, не давала чистить уши и складку на мордочке, и это не весь список проблем, с которыми мы столкнулись. Нам достался упрямый, невоспитанный мопс со своим сформированным характером.



Фото: Ольга Гудыно

За год жизни с нами Эрика перешла на правильное питание, избавилась от лишних 2,5 кг, стала завсегдатаем минских кафе и звездой рекламы МТС, начала ездить в транспорте и посещать занятия в «Школе послушных собак» , где делает успехи.

Несмотря на все трудности, мы очень любим нашу деловую колбасу, она настоящий компаньон, всегда рядом с нами во всех делах, даже в ванной.



Фото: Ольга Гудыно

Моцарт же появился у нас год назад. Мы увидели объявление в социальных сетях, в котором волонтеры искали передержку или дом для мопса, у которого нет задней лапки. К тому же оказалось, что пес еще и слепой, глухой (из-за клещей в ушах), с проблемным дыханием. Как мы потом узнали, помимо отсутствующей задней лапы, у него был перелом передней лапы, и кость неправильно срослась.

Мы решили дать ему новое имя и новую жизнь. Теперь он Моцарт… Мистер Моцарт!



Фото: Ольга Гудыно

Первое время было сложно: пес полностью ослеп, почти ничего не слышал, очень плохо дышал, практически не спал, и мы с ним тоже.

Но Моцарт успешно перенес две операции: кастрацию и хирургию дыхательных путей, стал хорошо дышать и наконец смог нормально спать. Мы вылечили его уши, и слух значительно улучшился, но зрение, к сожалению, утеряно полностью.

Моцарт был идеальным пациентом и очень терпеливо себя вел, пока ему делали по несколько уколов в день и всякие неприятные процедуры, еще и хвостиком вилял, пока ему смазывали ранки и швы.



Фото: Тина Родцевич-Данина

А еще первое время у Моцарта были проблемы с пищеварением, и мы его прозвали Мистер Какашулька. Нам даже пришлось всю комнату застелить парниковой пленкой, чтобы было проще убирать.

Мы не знали точный возраст Моцарта, по зубам врачи предположили, что ему около 5 лет. Благодаря клейму мы недавно узнали, что Моцарту почти 10 лет и что он мопс с родословной. Он участвовал в выставках, имеет титулы чемпион Беларуси и чемпион своей породы. Но потом Моцарту не повезло: он попал к людям, которых не заботило его здоровье, а лишь щенки, которых можно было продать. Когда он стал совсем плох, он оказался не нужен.

Несмотря на все перенесенные трудности, Моцарт — самый ласковый пес, которого мы знаем!



Фото: Тина Родцевич-Данина

Он быстро адаптировался в квартире, знает, где его лежанка, всегда прибегает встречать нас, когда мы приходим, с удовольствием гуляет на улице и даже бегает, несмотря на свои травмы. Конечно, как и все мопсы, он любит спать рядом с нами на кровати. Еще он любит грызть разные веревочки, но самая любимая игрушка у него — KONG, он может грызть его часами.

Моцарт ничем не отличается от обычной собаки. Вместе с нами он гуляет в разных интересных местах, посещает дог-френдли кафе и уже несколько раз снимался в фотосессиях и видеосюжетах для разных изданий и сайтов.

А еще скоро нам должны прислать сделанный на заказ протез из Санкт-Петербурга, что поможет ему ходить еще лучше и увереннее.

Мы очень счастливы, что Моцарт живет с нами! Он чудесный пес, и он точно заслужил счастливую мопсячью жизнь.

Они все еще ищут дом

Афина





Очень хочется найти любящую семью для найденной на улице Афинки поскорее, потому что ребенок очень привязывается к людям и устраивать ей стресс лишний раз не хочется.

На видео слышно, как она плачет и просится обратно на передержку, откуда мы ее забрали (это было необходимо)…





Малышка ничего не грызет, отлично ладит со всеми, чудесно себя ведет. Единственная проблема — небольшой цистит у малышки. Но она находится в процессе лечения, и скоро будет совсем здоровой!

Контакт:

+375293777494 — Яна

Феликс





Кот Феликс — находчивый, умный, потерявший в боях свой хвост. Это игривый, упитанный мальчишка, очень ласковый. Ему около года, здоров, привит, кастрирован, приучен к лотку. Кушает все без меры:)





Феликс любит мурлыкать и лежать под теплым бочком у хозяина.





Это модный бобтейлистый котяра-игрун. Он принесет в ваш дом радость и праздник!

Звоните:

+375 29 639−94−14 — Ирина

Синичка

Знакомьтесь: Синичка. Прелестная юная кошечка с мордочкой британки, характер трепетный, игривая и любопытная, как ребенок. Очень любит ласку и нежность.





Вся такая пухленькая, хорошенькая, мурчастенькая!

Синичке около шести месяцев, здорова, вакцинирована, стерилизована, лоток — на "отлично".





Самым добрым и надежным людям! Звоните:

+375 29 699−30−47 — Ольга

Карузо





Шикарный кот в дар!

Я думаю, что все знают знаменитого певца Карузо. А у нас есть кот Карузо. Красавец, утонченный, интеллигентный кот. Прекрасный собеседник, умеет слушать, а это главное в разговоре. Карузо, как истинный артист, умеет великолепно себя подать: и приляжет эффектно, и нежно лапкой дотронется, и посмотрит взглядом с поволокой так, что хочется ему дарственную на квартиру написать… Шутки шутками, а кот великолепен!





Не только внешность, тут ведь и характер золото! Карузо неповторим.

Немного паспортных данных: кастрирован, характер нордический, привит, чипирован, здоров, 4−5 лет, в самом расцвете сил!





Отдается ценителям прекрасного.

+375 29 699−30−47 Ольга

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Часто владельцы кормят котов по старинке: со стола, требухой, внутренностями — и это очень вредно.

Сначала нужно определиться, чем вам удобнее кормить: сухим кормом, пресервами или натуральной пищей. Совмещать все перечисленное нельзя, это ухудшает работу пищеварительного тракта, создает болезненные ощущения у животных.

Если все-таки хотите давать и сухой корм, и мясо с молоком, то помните: перерыв между принятием натуральной пищи и кошачьей едой должен составлять 6 часов.

Сухой корм и пресервы (влажный корм). Преимущества:

удобно, не нужно тратить время на готовку;

легко убирается с пола и отмывается от мисок;

в состав включены необходимые микроэлементы и витамины, обозначена суточная норма;

можно легко купить для разных пород и вкусов.

Советы по таким кормам: покупайте не ниже премиум-класса (хороши также корма супер-премиум-класса и холистики), неокрашенные, предпочтительно импортные. В составе разрекламированных дешевых кормов, назовем их «Вискас» и «КатиКэт», — сплошные химические добавки, ароматизаторы, красители и мука низшего сорта — белка и полезных веществ там практически нет. Если у кого-то из ваших знакомых кот на таком питании прожил долгую жизнь — что ж, он везунчик. Потому что большинство животных получает со временем кучу проблем со здоровьем, питаясь такой едой.

Изучайте состав продукта на этикетке: хороший корм содержит как минимум 30% мяса/рыбы.

Если кормите питомца натуральной пищей, соблюдайте основные правила:

даете сырое мясо — проморозьте либо ошпарьте кипятком, так как там много живых опасных бактерий;

дважды в неделю давайте кисломолочные продукты — кефир, сыворотку, ряженку, простоквашу; от молока же у большинства котиков диарея;

помните, животным нельзя соль и сахар — эти продукты содержатся в колбасе, сосисках, хлебе — в природе звери не едят «белых врагов». У самцов употребление соли развивает мочекаменную болезнь, диагностировать ее сложно, часто — летальный исход;

размельчайте блендером и добавляйте в рацион вареные овощи (капусту, морковь, кабачки); приправы, лук и чеснок — это отрава для котиков;

смешивайте мясо с кашей из гречи, овсянки, пшена. Перловка царапает кишечник, в рисе много крахмала;

содержание мяса в дневном рационе — до 50% у котов, остальное — крупы и овощи;

аккуратно с субпродуктами: печенку можно давать лишь иногда здоровым животным. В ней много витаминов, но и много опасных бактерий;

жирное — сметана, масло, сало — давать нельзя: у животного может развиться цирроз печени;

кости курицы, рыбы давать нельзя — царапают пищевод, желудок, кишечник.

Любите и берегите своих питомцев!