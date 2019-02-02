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Первый в сезоне гол Брессана принес «Шавешу» победу в чемпионате Португалии
В матче 20-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» 2 февраля на своем поле обыграл «Маритиму», сообщает
Единственный мяч в поединке забил белорусский полузащитник Ренан Брессан. Он вышел на поле на 30-й минуте и отличился на 70-й.
«Шавеш» — «Маритиму» — 1:0.
Гол: 1:0 — Брессан (70).
Эта победа позволила подняться «Шавешу» на 16-е место в турнирной таблице. Теперь у команды Брессана 18 очков — столько же у «Авеша», располагающегося на 15-м месте и имеющего встречу в запасе.
Отметим, что для Ренана Брессана этот мяч стал первым в сезоне.
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В матче 20-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» 2 февраля на своем поле обыграл «Маритиму».
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