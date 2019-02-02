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Дарья Домрачева: Тихонов объявил о моей "бесперспективности" и отчислил из сборной России? Такого никогда не было

03.02.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала историю о том, как ее якобы отчислили из сборной России из-за "бесперспективности".



- В начале карьеры я выступала за Россию, и все в этот период было хорошо. Пока в 2004 году глава СБР Александр Тихонов не объявил о моей "бесперспективности" и не поручил отчислить из сборной — такая странная история про меня бродит по интернету. Но такого никогда не было. Мне даже сложно представить, кто это придумал. Да, я жила, училась и тренировалась в России, успешно выступала за ее юношескую сборную, и мои перспективы там зависели только от моего усердия, в котором сомнений не было. Мое возвращение в Беларусь было лишь вопросом времени — изначально мои родители собирались в Сибирь на несколько лет, и никто не думал, что мы задержимся там на 13 лет. Да, возвращение из России в Минск я планировала на год позже, после окончания 3-го курса Няганского филиала Тюменского государственного университета. Но так сложились семейные обстоятельства, что в Минск я перебралась на год раньше, поступила в Белорусский государственный экономический университет и продолжила тренировки уже под руководством Николая Захарова, главного тренера сборной РБ по биатлону на тот момент. Именно он предложил переезжать не откладывая, — цитирует Домрачеву официальный сайт Европейских игр.


 
Теги: Минск
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала историю о том, как ее якобы отчислили из сборной России из-за "бесперспективности".
 
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