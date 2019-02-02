"Без лекарств я не выживу": похищенный в Гомеле украинец написал письмо журналистам

Приводим текст письма политзаключенного:





Мой день проходит грустно и однообразно. Сплю до 7:30. Ем кашу или бутерброд - то, что дают. Отношения с соседями у меня хорошие. Если меня освободят - буду им помогать. В СИЗО мне больше всего не хватает родного слова. Читаю книги из местной библиотеки. Мне передают книги на украинском языке.





Нужно немного потерпеть. Это "немного" мне каждый день кажется вечностью. Трудно будет описать на бумаге эту вечность, потому что недостаточно слов для этого существует. Просыпаюсь, не понимая, спал ли я? И знаю, что сегодняшний день не будет отличаться от вчерашнего.





Я думаю, что не стоит плакаться и жаловаться, хотя где еще я это могу сделать, как не здесь. Ведь я должен преодолеть то, что случилось со мной. Нужно не тешить себя надеждами, но и не сдаваться. Маловероятно, что скоро все закончится. Я вижу такую перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне надо пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет.





Я понимаю, что не должен, но я, как зверь в капкане. Виню себя в следующем: я знал, куда и к кому еду, и чувствовал, что не вернусь. Но, не послушав ничьих оговорок, я поехал.





Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан. Зачем я поперся в капкан, зная, что некоторые обстоятельства и обещания заставляют сделать неслыханное? Затем я только убедился в том, что подозревал. Ценой своей свободны и жизни. Наибольшее разочарование в том, что мои опасения сбылись. Меня действительно сдали и предали по слабой воле. Едва ли мне было предначертано каким-либо таким спонтанным и непонятным мне решением тут оказаться. И не дай бог тут остаться навсегда и помереть.









Про дом я почти не вспоминаю. Все это прошло. Дом, компьютерные игры, еда, родные, друзья, все это осталось далеко в памяти. Есть что-то родное, но неимоверно далекое, ведь вокруг меня чужое.





В тюрьме есть что почитать. Одна книга на родном языке, про Русь - Святослав Семена Скляренко. Время летит очень быстро, и слова, которые я не успел сказать родным, так и остаются несказанными.





С физкультурой все плохо. Что-то делать необходимо для выживания, а сил это делать нет. Никак не могу заставить себя на утренней прогулке в бетонном «колодце» (огороженной территории) что-то делать. У нежелания тысячи причин. У желания тыс возможностей





Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти .





Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.





Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.





Украинец исчез в августе 2017 в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.





По версии обвинения, Гриб якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.





Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.