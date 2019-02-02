Умер рэпер Децл









Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. Около 06:20 мск он написал, что его сына «больше нет». «Кирилла больше нет», - говорится в сообщении Толмацкого. При этом никаких подробностей он не привел.





Между тем в комментариях к посту поклонники и коллеги Децла сразу начали выражать свои соболезнования в связи с кончиной музыканта.





Чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть Толмацкого. В соцсетях он написал, что у Децла произошла остановка сердца.





Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.





Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».