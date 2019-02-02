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Умер рэпер Децл

03.02.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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В воскресенье, 3 февраля, появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий.



Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. Около 06:20 мск он написал, что его сына «больше нет». «Кирилла больше нет», - говорится в сообщении Толмацкого. При этом никаких подробностей он не привел.

Между тем в комментариях к посту поклонники и коллеги Децла сразу начали выражать свои соболезнования в связи с кончиной музыканта.

Чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть Толмацкого. В соцсетях он написал, что у Децла произошла остановка сердца.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

 
Теги: Новости
 
 
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В воскресенье, 3 февраля, появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий.
 
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