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Россиянин Ковалев победил колумбийца Альвареса в матче-реванше за чемпионский пояс WBO

03.02.2019 10:41 — Разное | Интерфакс  
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Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в матче-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Поединок прошел в Далласе в ночь на воскресенье по московскому времени. Бой растянулся на все 12 раундов, победа россиянину была присуждена решением судей по очкам.

Теперь на счету 35-летнего С.Ковалева 33 победы при трех поражениях и одной ничьей.

В августе 2018 года россиянин лишился чемпионского пояса WBO, потерпев поражение от Э.Альвареса. Поединок, также состоявшийся в США, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Что касается 35-летнего Э.Альвареса, который вернул чемпионский пояс россиянину, то до матча-реванша с С.Ковалевым он не знал поражений: у него было 24 победы в 24 боях (из них половина - нокаутом).

 
 
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Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в матче-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской...
 
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