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Лукашенко уверен в дальнейшем углублении сотрудничества с Пакистаном

03.02.2019 10:07 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

А.Лукашенко отметил, что сотрудничество Минска и Исламабада, которое всегда отличалось уважением, высоким уровнем доверия и искренней дружбой, имеет глубокие корни.

"За прошедшую четверть века наши государства наладили устойчивые плодотворные связи и существенно активизировали двустороннее партнерство в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других отраслях", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко уверен, что с учетом значительного потенциала и взаимной заинтересованности Беларусь и Пакистан смогут сохранить положительную тенденцию углубления сотрудничества ради дальнейшего роста благосостояния обоих народов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с 25-й годовщиной...
 
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