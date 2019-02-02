Лукашенко уверен в дальнейшем углублении сотрудничества с Пакистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

А.Лукашенко отметил, что сотрудничество Минска и Исламабада, которое всегда отличалось уважением, высоким уровнем доверия и искренней дружбой, имеет глубокие корни.

"За прошедшую четверть века наши государства наладили устойчивые плодотворные связи и существенно активизировали двустороннее партнерство в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других отраслях", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко уверен, что с учетом значительного потенциала и взаимной заинтересованности Беларусь и Пакистан смогут сохранить положительную тенденцию углубления сотрудничества ради дальнейшего роста благосостояния обоих народов.