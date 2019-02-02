Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со своими сторонниками с Каракасе предложил назначить досрочные выборы в Национальную ассамблею, сообщило в субботу агентстсво Associated Press.

Венесуэла переживает острый политический кризис. В стране тяжелая экономическая ситуация, вызвавшая падение уровня жизни. На этом фоне в январе прошли президентские выборы, где Мадуро избрался на второй срок. Оппозиция во главе с бывшим председателем Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо отказалась признать результаты выборов, а Гуайдо провозгласил себя временным президентом.

В субботу сторонники Николаса Мадуро собрались на демонстрацию в центре Каракаса в честь 20-летия пришествия к власти предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса. В другом районе города началась протестная демонстрация во главе с Хуаном Гуайдо.