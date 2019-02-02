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Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

03.02.2019 09:10 — Разное | Интерфакс  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со своими сторонниками с Каракасе предложил назначить досрочные выборы в Национальную ассамблею, сообщило в субботу агентстсво Associated Press.

Венесуэла переживает острый политический кризис. В стране тяжелая экономическая ситуация, вызвавшая падение уровня жизни. На этом фоне в январе прошли президентские выборы, где Мадуро избрался на второй срок. Оппозиция во главе с бывшим председателем Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо отказалась признать результаты выборов, а Гуайдо провозгласил себя временным президентом.

В субботу сторонники Николаса Мадуро собрались на демонстрацию в центре Каракаса в честь 20-летия пришествия к власти предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса. В другом районе города началась протестная демонстрация во главе с Хуаном Гуайдо.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со своими сторонниками с Каракасе предложил назначить досрочные выборы в Национальную ассамблею, сообщило в...
 
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