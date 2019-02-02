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Умер рэпер Децл

03.02.2019 08:49 — Разное | Интерфакс  
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Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье, сообщается в официальном сообществе музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

О смерти музыканта также сообщил на своей странице в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

К.Толмацкому было 35 лет.

Как сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Павел Беленец в воскресенье, причиной смерти стала остановка сердца.

"К сожалению, это так. Предварительная причина - остановка сердца. Это произошло в Ижевске после концерта", - сказал П.Беленец.

К.Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.

 
 
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Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье, сообщается в официальном сообществе...
 
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