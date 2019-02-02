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От остановки сердца умер рэпер Децл

03.02.2019 11:04 — Разное | Ежедневник  
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От остановки сердца умер рэпер Децл

otveri.info

О смерти рэп-исполнителя на своей странице в Facebook сообщил его отец Александр.

«Кирилла больше нет», - написал он.

Сообщение о смерти Децла появилось и на его официальной странице в сети «ВКонтакте». В комментарии, который оставил концертный директор певца Павел Беленец, указывается, что причиной стала остановка сердца, пишет РБК.

В управлении Следственного комитета по Удмуртии РБК сообщили, что музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.

«По факту смерти проводится доследственная проверка СК по Удмуртии. Назначено судебно-медицинское исследование. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств смерти» - сказали в пресс-службе.

Толмацкий родился в 1983 году. Карьеру он начал в конце 1990-х, взяв сценический псевдоним Децл. Уже в 2001 году исполнитель получил несколько музыкальных премий за композиции альбома Street Fighter.

Всего Децл выпустил восемь студийных альбомов. Среди его самых известных композиций – «Вечеринка», «Письмо», «Для тебя».

Соболезнования в связи со смертью рэпера выразил другой популярный исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. «Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», - написал он в сети Instagram.

 
 
 
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О смерти рэп-исполнителя на своей странице в Facebook сообщил его отец Александр.
 
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