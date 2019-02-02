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Зыбкое ралли? Рубль вскоре может ждать проверка на прочность

03.02.2019 11:17 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Рубль, завершивший месяц максимальным ростом почти за три года и вошедший в пятерку лидеров среди мировых валют, вскоре может ждать проверка на прочность.

Как и другие валюты развивающихся стран, рубль получил поддержку от "голубиного" настроя ФРС и торгового оптимизма, даже несмотря на то, что основная угроза для российского рынка -- ужесточение санкций США -- никуда не делась, отмечают GAM Ltd. и Citigroup Inc. Данные по опционам свидетельствуют о том, что рубль близок к уровню, который дважды за прошедший год совпадал с резким падением.

"Не думаю, что у активов РФ есть нечто, отличающее их от остальных активов развивающихся стран", - сказала руководитель глобального отдела Pimco по гособлигациям развивающихся стран Люпин Рахман. После обвала на 17 процентов в прошлом году рубль просто наверстывает упущенное, сказала она.

Даже после принятого в прошлом году решения освободить от санкций компании, включая крупнейшего в РФ производителя алюминия, законодатели США продолжают грозить введением запрета на покупку новых гособлигаций в наказание за предполагаемое вмешательство РФ в выборы. Ряд демократов требуют от министра финансов США более подробного отчета о его решении отменить санкции.


Повезет в третий раз?

Citi предостерег инвесторов от слишком больших рисков по активам РФ, и, хотя рубль и другие российские активы могут казаться привлекательными, такие развивающиеся страны, как Бразилия, Мексика и Турция, безопаснее, отмечает Пол Макнамара из GAM.

"Когда не знаешь, что чем-то движет, заинтересоваться сложно, - говорит Макнамара, который оценивает активы РФ "ниже рынка". - Это не является осознанным перераспределением, просто мы не увеличиваем вложения в РФ по мере погашения бумаг".

Рубль, подорожавший в прошлом месяце почти на 7 процентов, отстал лишь от южноафриканского ранда в сегменте валют EM. Трейдеры опционами умерили "медвежье" отношение к валюте РФ: одномесячные контракты с дельтой 25, которые служат индикатором разворота риска, свидетельствуют о том, что объем хеджей от снижения рубля является минимальным с августа.

Возможно, рублю повезет в третий раз, но в двух предыдущих случаях за прошедший год, когда индикаторы разворота риска находились на этом уровне, опасения по поводу санкций усиливались, а курс резко снижался.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль завершил месяц максимальным ростом почти за три года.
 
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