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Медведев увеличил пособия ветеранам на 97 рублей

03.02.2019 11:12 — Разное | UDF  
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Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу подписал постановление об увеличении пособий и компенсаций ветеранам, инвалидам, а также пособия на погребение пенсионеров.

Cоцвыплаты, которые в России получают более 15 млн человек, будут проиндексированы на 4,3% - уровень официальной инфляции, который по итогам прошлого года зафиксировал Росстат, следует из документа, размещенного на сайте правительства.

Ежемесячное пособие к пенсии ветеранов будет увеличено на 97 рублей, до 2947 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата инвалидам I группы вырастет на 155 рублей 96 копеек (до 3782,94 рубля); II группы - на 111 рублей 38 копеек (до 2701,62 рубля).

Выплаты инвалидам III группы увеличили на 89 рублей 16 копеек (до 2162,66 рубля).

Выплаты детям с инвалидностью вырастут на 111 рублей 38 копеек (2701,62 рубля).

Максимально в номинальном выражении будут увеличены пособия на погребение пенсионеров - они составят 5 946,47 рублей. Это на 245 рублей 15 копеек больше, чем в прошлом году.

Обращаться в органы Пенсионного фонда за индексацией ежемесячных денежных выплат не нужно, перерасчёт будет произведён автоматически, сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В то же время гражданам, попавшим в льготную категорию недавно и претендующим на получение выплат впервые, стоит обратиться в любой орган Пенсионного фонда, подчеркнула Бибикова: там им предоставят полный список документов, необходимых для получения пособий.

«Наша задача в том, чтобы граждане почувствовали изменения к лучшему», - заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства 24 декабря. Чтобы реализовать эту цель, подготовлены национальные проекты на 6 триллионов рублей, подчеркнул он.

 
 
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Премьер-министр России подписал постановление об увеличении пособий.
 
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