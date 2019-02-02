Медведев увеличил пособия ветеранам на 97 рублей



Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Cоцвыплаты, которые в России получают более 15 млн человек, будут проиндексированы на 4,3% - уровень официальной инфляции, который по итогам прошлого года зафиксировал Росстат, следует из документа, размещенного на сайте правительства.Ежемесячное пособие к пенсии ветеранов будет увеличено на 97 рублей, до 2947 рублей в месяц.Ежемесячная выплата инвалидам I группы вырастет на 155 рублей 96 копеек (до 3782,94 рубля); II группы - на 111 рублей 38 копеек (до 2701,62 рубля).Выплаты инвалидам III группы увеличили на 89 рублей 16 копеек (до 2162,66 рубля).Выплаты детям с инвалидностью вырастут на 111 рублей 38 копеек (2701,62 рубля).Максимально в номинальном выражении будут увеличены пособия на погребение пенсионеров - они составят 5 946,47 рублей. Это на 245 рублей 15 копеек больше, чем в прошлом году.Обращаться в органы Пенсионного фонда за индексацией ежемесячных денежных выплат не нужно, перерасчёт будет произведён автоматически, сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политикеВ то же время гражданам, попавшим в льготную категорию недавно и претендующим на получение выплат впервые, стоит обратиться в любой орган Пенсионного фонда, подчеркнула Бибикова: там им предоставят полный список документов, необходимых для получения пособий.заявилна заседании правительства 24 декабря. Чтобы реализовать эту цель, подготовлены национальные проекты на 6 триллионов рублей, подчеркнул он.