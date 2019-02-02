Радина: Что скажу Лукашенко, когда окажусь с ним один на один в комнате? Что мне его жаль

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Матом научилась ругаться, когда стала работать журналистом

Мечта – вернуться домой

В беседе с главным редактором интернет-изданияНаталья рассказала, когда начала ругаться матом, чем занимается, когда болеет гриппом, стоит ли напиваться, когда тебе плохо, и что она сказала бы президенту Беларуси, оказавшись с ним наедине.– Слушайте, так нельзя такие быстрые вопросы задавать… Да каждый день достаточно смешной. Всегда найдется, над чем посмеяться.– Стараюсь (смеется).– Ну, страшный день… Страшные дни – это на самом деле всегда, когда теряешь друзей и близких.– Когда стала работать журналистом. Когда очень быстро нужно передавать какие-либо новости – тогда да, иногда бывает.– Стыдно, если незаслуженно обижаешь людей.– Конечно.– Ой… Когда было очень плохо. И после этого понимаешь, что если тебе плохо, лучше вообще ничего не пить. Гораздо легче переживать стресс.– Может быть, да. Чтобы никому не звонить.– Наташа, Наташка.– Ой, фильмов много... Что я пересматриваю? Ну могу просто сказать, что если мне тяжело, я смотрю комедии.– Любимая книга... Тоже много читаю. Если говорить о писателе, которого обожаю за легкость и остроумие, – это [Сергей] Довлатов, конечно.– Смотрю комедии, читаю, вообще наслаждаюсь возможностью легально отдохнуть.– Вернуться домой (в 2011 году Радина покинула Беларусь, с тех пор живет в Польше. – "ГОРДОН").– Что мне его жаль.