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Радина: Что скажу Лукашенко, когда окажусь с ним один на один в комнате? Что мне его жаль

03.02.2019 11:08 — Разное | UDF  
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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Главный редактор белорусского сайта "Хартия-97" Наталья Радина в блиц-интервью – новом проекте на YouTube-канале.

В беседе с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алексей Бацман Наталья рассказала, когда начала ругаться матом, чем занимается, когда болеет гриппом, стоит ли напиваться, когда тебе плохо, и что она сказала бы президенту Беларуси Александру Лукашенко, оказавшись с ним наедине.


Матом научилась ругаться, когда стала работать журналистом

– Самый ваш смешной день?

– Слушайте, так нельзя такие быстрые вопросы задавать… Да каждый день достаточно смешной. Всегда найдется, над чем посмеяться.

– Хорошо живете, весело (смеются).

– Стараюсь (смеется).

– Хорошо, тогда уходим в маятник. Самый страшный день вашей жизни?

– Ну, страшный день… Страшные дни – это на самом деле всегда, когда теряешь друзей и близких.

– Когда вы научились ругаться матом?

– Когда стала работать журналистом. Когда очень быстро нужно передавать какие-либо новости – тогда да, иногда бывает.

– Поступок, за который вам до сих пор стыдно.

– Стыдно, если незаслуженно обижаешь людей.

– Было такое?

– Конечно.

– Когда вы последний раз напивались вдрызг?

– Ой… Когда было очень плохо. И после этого понимаешь, что если тебе плохо, лучше вообще ничего не пить. Гораздо легче переживать стресс.

– И отключить телефон сразу.

– Может быть, да. Чтобы никому не звонить.


Мечта – вернуться домой

– Вас в детстве мама как называла?

– Наташа, Наташка.

– Ваш любимый фильм.

– Ой, фильмов много... Что я пересматриваю? Ну могу просто сказать, что если мне тяжело, я смотрю комедии.

– Книга любимая.

– Любимая книга... Тоже много читаю. Если говорить о писателе, которого обожаю за легкость и остроумие, – это [Сергей] Довлатов, конечно.

– Что вы делаете, когда болеете гриппом или простудой?

– Смотрю комедии, читаю, вообще наслаждаюсь возможностью легально отдохнуть.

– Какая у вас мечта?

– Вернуться домой (в 2011 году Радина покинула Беларусь, с тех пор живет в Польше. – "ГОРДОН").

- Что вы скажете Лукашенко, когда окажетесь с ним один на один в комнате?

– Что мне его жаль.

– Спасибо за это интервью.

 
 
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Главный редактор "Хартии-97" Наталья Радина в блиц-интервью – новом проекте на YouTube-канале.
 
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