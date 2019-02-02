|
Радина: Что скажу Лукашенко, когда окажусь с ним один на один в комнате? Что мне его жаль
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Главный редактор белорусского сайта "Хартия-97" Наталья Радина в блиц-интервью – новом проекте на YouTube-канале.
В беседе с главным редактором интернет-издания
Матом научилась ругаться, когда стала работать журналистом
– Самый ваш смешной день?
– Слушайте, так нельзя такие быстрые вопросы задавать… Да каждый день достаточно смешной. Всегда найдется, над чем посмеяться.
– Хорошо живете, весело (смеются).
– Стараюсь (смеется).
– Хорошо, тогда уходим в маятник. Самый страшный день вашей жизни?
– Ну, страшный день… Страшные дни – это на самом деле всегда, когда теряешь друзей и близких.
– Когда вы научились ругаться матом?
– Когда стала работать журналистом. Когда очень быстро нужно передавать какие-либо новости – тогда да, иногда бывает.
– Поступок, за который вам до сих пор стыдно.
– Стыдно, если незаслуженно обижаешь людей.
– Было такое?
– Конечно.
– Когда вы последний раз напивались вдрызг?
– Ой… Когда было очень плохо. И после этого понимаешь, что если тебе плохо, лучше вообще ничего не пить. Гораздо легче переживать стресс.
– И отключить телефон сразу.
– Может быть, да. Чтобы никому не звонить.
Мечта – вернуться домой
– Вас в детстве мама как называла?
– Наташа, Наташка.
– Ваш любимый фильм.
– Ой, фильмов много... Что я пересматриваю? Ну могу просто сказать, что если мне тяжело, я смотрю комедии.
– Книга любимая.
– Любимая книга... Тоже много читаю. Если говорить о писателе, которого обожаю за легкость и остроумие, – это [Сергей] Довлатов, конечно.
– Что вы делаете, когда болеете гриппом или простудой?
– Смотрю комедии, читаю, вообще наслаждаюсь возможностью легально отдохнуть.
– Какая у вас мечта?
– Вернуться домой (в 2011 году Радина покинула Беларусь, с тех пор живет в Польше. – "ГОРДОН").
- Что вы скажете Лукашенко, когда окажетесь с ним один на один в комнате?
– Что мне его жаль.
– Спасибо за это интервью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор "Хартии-97" Наталья Радина в блиц-интервью – новом проекте на YouTube-канале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)