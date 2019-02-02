В Санкт-Петербурге Навальный объявил о заговоре



Участники встречи с Навальным. Фото: DW

Алексей Навальный

Предмет для зависти Виталия Милонова

"Привет, друзья, привет, Петербург! Вы не представляете, как я рад быть здесь!" После чего рассказал, что его местные соратники несколько раз подавали заявки на проведение подобных встреч, но каждый раз получали отказ. Затем Навальный неожиданно заявил, что уже завтра, по крайней мере, на одного члена партии "Единая Россия" станет меньше. И пояснил: "Виталий Милонов просто умрет от зависти, когда узнает, что я выступал в таком интерьере".

"Нашего кандидата зовут "второй тур"

"Политика – штука сложная"

Александр Скобов. Фото: DW

В субботу, 2 февраля, руководитель Фонда борьбы с коррупциейобъявил о начале кампании по выборам депутатов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Главный принцип этой кампании состоит в том, чтобы поддержать любых, даже "технических" кандидатов, которые будут соперничать на выборах с представителями "Единой России".На встрече со своими петербургскими сторонниками, Алексей Навальный рассказал, почему он решил опробовать свою новую стратегию именно в Санкт-Петербурге, почему на его взгляд, муниципальные выборы важнее губернаторских, и почему уже завтра, возможно, на одного единоросса станет меньше.На встрече присутствовал корреспондентПетербургский штаб Алексея Навального выбрал для встречи с руководителем ФБК одно из помещений конгресс-холла "Васильевский".Кстати, именно здесь в начале сентября 2013 года проходил "контрсаммит" антиглобалистов перед началом саммита G20. Поскольку кампания "умное голосование” будет проводиться в пику российской "партии власти", то, можно говорить о некой преемственности проводимых в "Васильевском" оппозиционных мероприятий.По данным сотрудников штаба, на встречу записалось около полутора тысяч человек, но в действительности пришло на несколько сотен больше. Поэтому начало мероприятия задержалось минут на двадцать, пока волонтеры записывали имена всех пришедших, посадочных мест явно не хватало, поэтому тем, кто пришел к самому началу встречи пришлось стоять вдоль стен.Навальный начал с приветствия:Стены зала украшали репродукции картин на библейские и евангельские сюжеты, а потолок был расписан в стиле раннего соцреализма – революционные матросы, рабочие и колхозники шагают под красными знаменами.Однако, если реплика по поводу Милонова была шуткой, то в отношении других членов EР намерения у Навального самые серьезные. Санкт-Петербург он считает "самым политизированным,самым оппозиционным и самым европейским городом" России. Поэтому его особенно возмущает тот факт, что до 90% депутатских мест в муниципальных округах занимают "единороссы". "И пока мы не отстраним их от власти, ничего хорошего не будет", - заявил Навальный собравшимся, которые встретили эти слова бурными аплодисментами. "Если всех собравшихся здесь переместить в муниципальные округа вместо "единороссов", будет лучше, потому что хуже уже некуда", - продолжил оппозиционер.Этот план по замене членов "Единой России" представителями любых других партий Навальный открыто назвал "заговором", и предложил всем присутствующим присоединиться к нему. Что же касается губернаторских выборов, то они, по мнению руководителя ФБК, менее важны, потому что никакой особой интриги на них не предвидится, ибо Кремль постарается подобрать нынешнему врио губернаторазаведомо непроходных конкурентов.- заявил Навальный. И предложил своим сторонникам сделать все, чтобы победа на предстоящих осенью губернаторских выборах не была для Беглова легкой.Во время краткого брифинга корреспондент DW спросил у Алексея Навального, не опасается ли он, что в случае победы кандидатов от КПРФ или ЛДПР их переманит на свою сторону все та же "Единая Россия"? Оппозиционер подтвердил, что такие опасения есть:пообещал Навальный.Руководить избирательным штабом на предстоящих муниципальных выборах в городе на Неве будет, у которого есть опыт работы местным депутатом – с 2009 по 2014 году он работал в муниципальном округе "Екатерингофский" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.- заметил Шуршев в беседе с корреспондентом DW. И добавил, что нынешней осенью у муниципальных депутатов будет очень важная функция.- подчеркнул Александр Шуршев.Один из участников встречи с Навальным – петербургский историк и публицистсчитает, что с кампанией "Умное голосование" можно сравнить призыв Алексея Навального голосовать осенью 2011 года за любую партию, кроме "Единой России".заметил Скобов в беседе с корреспондентом DW. И пояснил, что он имеет в виду КПРФ и "Справедливую Россию".- подытожил публицист.