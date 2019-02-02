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Умер рэпер Децл - дополнено

03.02.2019 10:41 — Разное | UDF  
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Фото: НТВ
Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети «Вконтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал агентству Интерфакс, что после концерта в Ижевске у артиста произошла остановка сердца.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что рэп-исполнитель прибыл в Ижевск из Перми для выступления на частном мероприятии местного предпринимателя в одном из клубов в центре города. "Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо. "скорая помощь" констатировала смерть", - сказал собеседник агентства.

О причинах смерти информации пока нет. Кирилл Толмацкий (выступал под псевдонимом Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве. На его счету — музыкальные альбомы «Кто? ты», «Уличный боец», aka Le Truk и другие.

Децл был первой звездой хип-хопа в России. До него исполнители рэпа на русском языке не имели широкой популярности, отмечает ВВС.

 
 
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Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети "Вконтакте".
 
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