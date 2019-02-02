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«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные.
Отец Кирилла Толмацкого опубликовал в Facebook пост, где написал, что «Кирилла больше нет».
Мать Децла – Ирина Толмацкая – опубликовала черный квадрат с подписью «Люблю тебя.....1983-2019».
Супруга певца – Юлия – разместила на своей странице портрет Кирилла Толмацкого и написала, что «Бог забрал любимого. RIP».
У артиста остался 14 летний сын.
Интернет-пользователи выражают свои соболезнования близким музыканта.
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Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные. Артист умер после концерта из-за...
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