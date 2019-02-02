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«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

03.02.2019 10:41 — Разное | СТВ  
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Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные.

Артист умер после концерта из-за остановки сердца (читать далее).

Отец Кирилла Толмацкого опубликовал в Facebook пост, где написал, что «Кирилла больше нет».

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy

Мать Децла – Ирина Толмацкая – опубликовала черный квадрат с подписью «Люблю тебя.....1983-2019».

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Супруга певца – Юлия – разместила на своей странице портрет Кирилла Толмацкого и написала, что «Бог забрал любимого. RIP».

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Фото: instagram.com/somamamori

У артиста остался 14 летний сын.

Интернет-пользователи выражают свои соболезнования близким музыканта. 
 
 
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Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные. Артист умер после концерта из-за...
 
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