«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные.

Артист умер после концерта из-за остановки сердца ( читать далее ).

Отец Кирилла Толмацкого опубликовал в Facebook пост, где написал, что «Кирилла больше нет».



Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy

Мать Децла – Ирина Толмацкая – опубликовала черный квадрат с подписью «Люблю тебя.....1983-2019».



Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Супруга певца – Юлия – разместила на своей странице портрет Кирилла Толмацкого и написала, что «Бог забрал любимого. RIP».



Фото: instagram.com/somamamori

У артиста остался 14 летний сын.

Интернет-пользователи выражают свои соболезнования близким музыканта.