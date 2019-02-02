«Строители» из Бреста выиграли международный турнир по айсштоку в Друскининкае

Кроме этого вида на фестивале были представлены альпинизм, бег на одну милю, скандинавская ходьба, лыжный спорт, биатлон и другие спортивные дисциплины.



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Самый большой зимний праздник в стране, проводимый Олимпийским комитетом, Олимпийским фондом Литвы и ассоциацией Vilnius Challenge собрал любителей айсштока из Беларуси, Литвы и России.



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Брест готовился выставить на турнир несколько команд. Однако, по ряду объективных причин, приехала только одна "строительная" компания. Из Минска прибыла тоже одна. А Гродно направило две команды.



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Организаторами было проведено два этапа игр. В финальном раунде "Строители" с отрывом в три очка стали победителями!



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Второе место у хозяев - юниоров до 19 лет из г. Лаздияй, третье место у россиян "Russian Bears". 4, 5 и 6 место у гродненцев и минчан. Седьмое место у литовских юниоров до 16 лет. Теперь большинство этих игроков в составе сборных команд своих стран встретятся на мартовском Чемпионате Европы - 2019 в Каунасе.