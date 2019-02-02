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Презентация на тему «Библия – священная книга христиан»

03.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Презентация на тему «Библия – священная книга христиан»

1 февраля данную презентацию для учеников СШ № 3 г. Волоквыска представил клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан.
 
Православный священник объяснил ученикам, что Библия всегда являлась главным, но не единственным вероучительным источником. Рассказал, что такое Священное Предание, как был составлен канон книг Священного Писания, о святоотеческом толковании Писания, а также пояснил, что внецерковное понимание текстов Библии приводит к распространению сектантства.
 
Презентация на тему «Библия – священная книга христиан»
Егор Черепок
 
 
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1 февраля данную презентацию для учеников СШ № 3 г. Волоквыска представил клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр...
 
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