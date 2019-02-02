ЖКХ стало самой популярной темой среди обращений жителей Могилева в 2018 году

Жилищно-коммунальное хозяйство Могилева продолжало лидировать в списке самых проблемных тем среди обращений граждан в 2018 году, сообщили в Могилевском горисполкоме по итогам его расширенного заседания.

Мониторинговая группа по изучению работы организаций города с населением была создана по распоряжению председателя Моггрисполкома Владимира Цумарева 1 марта 2018.

"За прошлый год было проверено 157 объектов. Торговые, социальные, учреждения здравоохранения и многие другие. В процессе работы группой изучалось мнение населения о качестве оказываемых услуг, по телефону, при помощи анонимных анкет, размещенных на сайте горисполкома и администраций районов города", - приводятся в сообщении на сайте исполкома слова начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лауры Добринской.

Основная часть обращений граждан затрагивает сферу жилищно-коммунального хозяйства Могилева. Ненадлежащая уборка дорог и дворовых территорий от снега, несогласие с оплатой за вывоз мусора, не приведенная в порядок дворовая территория после окончания каких-либо работ — небольшой список того, что волновало горожан в 2018 году.

"При обращении по коммунальным вопросам заявители указывали, что ранее обращались как в эксплуатирующие, так и подчиненные Моггорисполкому организации. Однако никаких мер по обращению граждан принято не было. Давались обещания, однако работа не была выполнена", - подчеркнула Л.Добринская.

В целом, как проинформировали в исполкоме, в структуре вопросов, поднятых могилевчанами в 2018 году, на сферу ЖКХ пришлось около 50%. Доля вопросов, касающихся торговли составила 19%, транспорта - 10%, связи и радио - 8%, учреждений здравоохранения — чуть более 4%, работы по оказанию услуг - 5%.

Нередко бывали случаи, когда горожане не только жаловались на сложившиеся проблемы, но и предлагали их решение, констатировали в исполкоме.