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Под Калугой перевернулся автобус с детьми, 4 человека погибли, свыше 30 пострадали
Четыре человека, в том числе ребёнок, по уточнённым данным, погибли в результате опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД.
"По последним данным, четыре человека, среди которых ребёнок, погибли",- сказали в ведомстве.
В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.
Пострадавших в настоящее время деблокируют и передают медикам.
По данным МВД, автобус перевозил детей из Смоленска в Калужскую область на музыкальный конкурс.
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Четыре человека, в том числе ребёнок, по уточнённым данным, погибли в результате опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе...
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