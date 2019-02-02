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Под Калугой перевернулся автобус с детьми, 4 человека погибли, свыше 30 пострадали

03.02.2019 12:07 — Разное | Интерфакс  
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Четыре человека, в том числе ребёнок, по уточнённым данным, погибли в результате опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД.

"По последним данным, четыре человека, среди которых ребёнок, погибли",- сказали в ведомстве.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Пострадавших в настоящее время деблокируют и передают медикам.

По данным МВД, автобус перевозил детей из Смоленска в Калужскую область на музыкальный конкурс.

 
 
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Четыре человека, в том числе ребёнок, по уточнённым данным, погибли в результате опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе...
 
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