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“Политджойстик”

Для справки.

Президент заметил, что белорусские СМИ слабы в противоборствекоторые проводят информационные атаки на Беларусь. Баширов считает, что это неправильная постановка вопроса:— российский политтехнолог. С 1997 года участвовал в различных выборах. С 2004 года работает на руководящих постах в группе компаний “Ренова” российского миллиардера Виктора Вексельберга. Летом 2014 года полтора месяца был председателем Совета министров так называемой “Луганской Народной Республики”. В настоящее время возглавляет “Центр изучения проблем международных санкционных режимов” и ведёт телеграм-канал “Политджойстик”.