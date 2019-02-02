Пришить пуговицу для Лукашенко

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Во время совещания, посвященного образованию,поставил задачу расширять трудовую подготовку в школах и возмутился нынешней молодежью.— сам ответил на свой вопрос глава государства и уточнил: —Что случилось с лампочками и пуговицами в резиденции президента, остается только догадываться (как известно, у нас все школьные нововведения начинаются с происшествий за высоким забором — будь то школьные программы или время начала уроков).Впрочем, к теме лампочек и пуговиц глава государства прибегает не первый раз.— сокрушался Лукашенко еще в 2017 году.Честно говоря, сложно понять такое рвение главы государства в вопросе трудового обучения. Неужели жарить яичницу и вкручивать лампочки — это основное, чему должны научиться дети в школах? Вряд ли будущего программиста не возьмут на работу, если он не выстругает табуретку, или бухгалтера уволят за отсутствие навыков кройки и шитья. В конце концов, сегодня для этого хватает и узких специалистов, если вдруг не научит сама жизнь.Но еще более страшно становится за страну, в которой на уровне президента всерьез начинают обсуждать пуговицы, заставляя школы расширять трудовую подготовку. Заметьте, не углубленно изучать информатику, чтобы со всем светом двигаться в сторону цифровых технологий, не штудировать иностранный язык, чтобы иметь более широкие возможности в мире, и даже не добавить уроков родной истории и литературы, чтобы сделать из детей достойных и образованных граждан своей страны. А труда — того самого, который в Беларуси стал обязанностью, закрепленной декретом.И пока дети других стран получают современные знания, наши будут учиться пришивать пуговицы. Наверное, для этой страны подобные навыки являются более ценными.