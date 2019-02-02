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В Буда-Кошелевском районе работники агропредприятия присвоили более 19 т кормов

03.02.2019 12:18 — Разное | UDF  
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Фото: УВД Гомельского облисполкома
В Буда-Кошелевском районе сотрудники милиции с поличным задержали работников местного агропредприятия, перевозивших украденный корм для скота, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Автомобиль с явным перегрузом привлек внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома в 4.30 утра 1 февраля. В машине были обнаружены 57 мешков комбикорма. "При разрешенной грузоподъемности авто в 1650 кг общий вес груза составил 2 470 кг. Владельцем автомобиля оказался 35-летний водитель СУП "Андреевка", а пассажиром - 32-летний сторож склада этого же сельхозпредприятия. Перевозимый комбикорм был похищен ими со склада, расположенного в агрогородке Широкое. Он предназначался для дальнейшей реализации", - рассказали в УВД.

Затем при осмотре места жительства водителя обнаружено и изъято 103 мешка комбикормов, 39 мешков овса, 33 мешка муки, 8 мешков кукурузы, 1 мешок пшеницы. Общий вес похищенного с территории склада составил 7380 кг.

Дома у сторожа склада найдено 158 мешков комбикорма общим весом 6 800 кг, а также 135 л окрашенного дизельного топлива и 20 л масла. По месту жительства его родителей обнаружено еще 27 мешков комбикорма и 5 мешков кукурузы общим весом 1 400 кг.

Всего было изъято 456 мешков кормов (комбинированные корма, овес, мука, кукуруза, пшеница) общим весом более 19 т.

Задержанные назвали имена еще трех соучастников - также сторожей сельхозпредприятия.

По факту кражи в отношении четырех работников агропредприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. В милиции не исключают, что этот список может пополниться новыми фигурантами.

 
 
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Задержанные назвали имена еще трех соучастников - также сторожей сельхозпредприятия.
 
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