В Буда-Кошелевском районе работники агропредприятия присвоили более 19 т кормов



Фото: УВД Гомельского облисполкома

БЕЛТА

Автомобиль с явным перегрузом привлек внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома в 4.30 утра 1 февраля. В машине были обнаружены 57 мешков комбикорма.- рассказали в УВД.Затем при осмотре места жительства водителя обнаружено и изъято 103 мешка комбикормов, 39 мешков овса, 33 мешка муки, 8 мешков кукурузы, 1 мешок пшеницы. Общий вес похищенного с территории склада составил 7380 кг.Дома у сторожа склада найдено 158 мешков комбикорма общим весом 6 800 кг, а также 135 л окрашенного дизельного топлива и 20 л масла. По месту жительства его родителей обнаружено еще 27 мешков комбикорма и 5 мешков кукурузы общим весом 1 400 кг.Всего было изъято 456 мешков кормов (комбинированные корма, овес, мука, кукуруза, пшеница) общим весом более 19 т.Задержанные назвали имена еще трех соучастников - также сторожей сельхозпредприятия.По факту кражи в отношении четырех работников агропредприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. В милиции не исключают, что этот список может пополниться новыми фигурантами.