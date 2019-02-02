Застряли в лифте. Лукашенко разозлил российских чиновников

«Очевидно, что речь идет о Беларуси. Потому что как раз в двусторонних российско-белорусских отношениях – большое напряжение, и поэтому можно понять тактику официального Минска».

«Россия дала временную отсрочку увеличений цен на газ в обмен на продажу «Белтрансгаза», который навсегда. Так же и сейчас, вероятно, Кремль будет требовать определенных постоянных уступок в интеграции, в обмен на какие-то временные поблажки на год, на два».