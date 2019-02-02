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Застряли в лифте. Лукашенко разозлил российских чиновников

03.02.2019 12:14 — Разное | UDF  
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Одна из стран тормозит повестку дня ЕАЭС, и этот порядок как будто застрял в лифте! Так сказал российский министр после встречи Межправительственного совета стран сообщества в Алматы. В свою очередь российский премьер Дмитрий Медведев вновь поднял вопрос санкционных товарах, попадающих в Россию через нашу страну. Можно ли говорить о новом витке давления Кремля на Беларусь?

ЕАЭС не развивается, повестка дня не реализовывается. И все – из-за одной страны, говорит министр экономического развития России Максим Орешкин. Интересно, что же это за страна? Политолог Валерий Карбалевич не сомневается:

«Очевидно, что речь идет о Беларуси. Потому что как раз в двусторонних российско-белорусских отношениях – большое напряжение, и поэтому можно понять тактику официального Минска».


А она, по мнению политолога, заключается в шантажировании России — чтобы та все же уступила в вопросе компенсации нефтяного маневра. Но и у Москвы есть, чем шантажировать Минск, и это не только кредиты.

«Один из вопросов, который поднимался — вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич [Медведев] представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована», – заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

По мнению специалистов, Москва давно знает о контрабанде западных припасов через Беларусь и закрывает глаза, рассматривая ситуацию как определенную субсидию для Лукашенко. Прежние конфликты руководителей Беларуси и России кончались выйграванкаю последней, отмечает Станислав Ивашкевич. Наиболее яркий пример – с 2011 года:

«Россия дала временную отсрочку увеличений цен на газ в обмен на продажу «Белтрансгаза», который навсегда. Так же и сейчас, вероятно, Кремль будет требовать определенных постоянных уступок в интеграции, в обмен на какие-то временные поблажки на год, на два».


Есть мнение, что дальше Лукашенко сдавать суверенитета не будет, даже для компенсации миллиардных убытков от российской пошлины на нефть.

«Неужели кому-то в России Украины не хватает? Неужели нужно создать проблему на ровном месте?» – говорил Александр Лукашенко 18 января.

Все-таки ограничение суверенитета – это и ограничение его личной власти.

«Например, переход на единую валюту – российский рубль. Отказываться от своих денег – это огромный кусок. Я не думаю, что эти переговоры относительно углубления интеграции закончатся чем-то внятным», – считает политолог Валерий Карбалевич.

Тем не менее, Союзное государство, о котором недавно вновь громко заговорили в Кремле, строится все последние годы — по крайней мере, в военном аспекте. Официальный Минск подписал с Москвой ряд соглашений, не заметных на первый взгляд, таких, как о единой системе противовоздушной обороны, о единой группировке Союзного государства, об обучении белорусских офицеров в российских военных вузах.

Уже вскоре Александр Лукашенко и Владимир Путин должны вновь встретиться по вопросам взаимной интеграции. Но конкретная дата неизвестна. Как и полное содержание предыдущих двух встреч, в декабре.

 
Теги: Минск
 
 
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