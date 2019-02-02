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Слезы Лукашенко
Фото было опубликовано в газете «Свабода» 25 лет назад
Зима 1994 года, депутат Сергей Антончик выступает в парламенте с докладом о коррупции в окружении молодого президента. Услышанное, мягко говоря, не обрадовало Александра Лукашенко, пришедшего к власти на антикоррупционной волне всего полгода назад.
Вот что о той истории «Салідарнасці» в свое время рассказывал свидетель произошедшего — экс-депутат Верховного Совета Сергей Наумчик:
— Лукашенко сидел за своей «президентской» трибуной и реально плакал, вытирая слезы носовым платком. Потом сказал, что если факты подтвердятся, он готов пойти в отставку.
Факты там были железные. А дальше произошло вот что: несмотря на решение ВС о прямой теле- и радиотрансляции доклада Антончика, ее не было. Начальник управления информации администрации президента Александр Федута отдал распоряжение не печатать доклад. И «Советская Белоруссия», «Звязда», другие газеты, чей тираж в сумме превышал миллион экземпляров, впервые в истории Беларуси вышли с «белыми пятнами».
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Было это 25 лет назад. Лукашенко по-прежнему занимает пост руководителя страны. И продолжает эффективно бороться с коррупцией.
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В рубрике "История одного фото" – снимок главы государства, которого заставила плакать коррупция.
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