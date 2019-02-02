Слезы Лукашенко



Фото было опубликовано в газете «Свабода» 25 лет назад

Зима 1994 года, депутатвыступает в парламенте с докладом о коррупции в окружении молодого президента. Услышанное, мягко говоря, не обрадовало, пришедшего к власти на антикоррупционной волне всего полгода назад.Вот что о той истории «Салідарнасці» в свое время рассказывал свидетель произошедшего — экс-депутат Верховного Совета***Было это 25 лет назад. Лукашенко по-прежнему занимает пост руководителя страны. И продолжает эффективно бороться с коррупцией.