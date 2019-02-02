Олег Гайдукевич: Нужно больше родного, белорусского!



Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН

"Что делать? Активно доводить нашу, белорусскую повестку и позицию. У нас все для этого есть. Беларусь прошла большой путь. У нас прекрасные журналисты, много талантливых творческих ребят. Мы должны понимать,если за пределами страны критикуют Беларусь, то это всегда делают не для нас,для себя. Мы умеем делать не хуже, чем на Западе или Востоке. У нас хватает всего: экспертов, политиков, журналистов, идей, форматов. Надо дать им больше возможностей и не бояться. Больше родного, белорусского! Больше в эфире белорусских ток-шоу, социальных и политических - мы научились их делать. Дебаты - пусть это будут наши дебаты, больше дискуссий с нашей повесткой. Пусть мир увидит: мы разные, но в вопросах защиты страны и ее интересов мы едины, так же как едины фракции парламента в России или в ЕС, когда речь идёт о национальных интересах. Беларусь - это то, что нас объединяет. Больше нашего контента, нам действительно есть чем и кем гордиться. Все получится, уверен!"

цитируетпресс-служба ЛДП.Политик также предлагает набор мер по противодействию информационному давлению извне:Напомним также, что ЛДП намерена выдвинуть Олега Гайдукевича своим кандидатом на пост главы государства на ближайших президентских выборах. Они должны пройти в 2020 году.