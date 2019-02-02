Зачем строить город-спутник в Смолевичах, если в Боровлянах он уже есть?

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Фото: Артем Качан

Вот недавно Минстройархитектуры поделилось очередными надеждами по развитию городов-спутников. Я уже семь лет живу в Смолевичах и могу рассказать, почему провалились предыдущие планы.Район, который отводился под заселение только минчанами, представляет собой поле на въезде в Смолевичи. Здесь собираются строить микрорайон типовой многоэтажной застройки. Я видел проект детального планирования: обыкновенный «спальник» от «Борисовпроекта». Возможно, его когда-нибудь пересмотрят и здесь начнут строить что-то современное и комфортное, но пока же мы видим три панельки на бугре у озера с сиротливой детской площадкой.Когда представитель Минстройархитектуры во время последней пресс-конференции говорил о том, что минчане не захотели ехать в Смолевичи даже с условием предоставления субсидий на строительство, он говорил именно об этих домах — квартиры в них разбирались со скрипом.Интересно, куда же подевалась целая армия очередников Минска, если не уехала в спутник? А вы поинтересуйтесь цифрами прироста населения в Боровлянах: за последние 5 лет — рост с 18 до 51 тысячи человек. Получается, что рядом со столицей «спутник» организовался сам по себе. А ведь еще есть растущие Колодищи, Копище, Боровая, Сеница и Прилуки. Их давно уже нужно признать Минском, а не делать вид, что это деревни.Но раз уже было приказано развивать спутники, то приходится что-то придумывать. Вот придумали новый способ привлечения в них людей. Теперь, мол, здесь смогут селиться все желающие очередники, и не только из Минска. По словам начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры. Проект уже подготовлен и находится в администрации президента на рассмотрении.Жизнеспособность плана уже проверили на практике: прошлым летом заложили дом на 240 квартир. Его строят долевым способом, и все квартиры в нем уже раскуплены (а почему бы не купить, если «квадрат» стоил 1200 рублей?). В планах на этот год — строительство трех домов.Это, конечно, кому-то покажется позитивным моментом, но давайте будем реалистами: в Смолевичах при таких раскладах появится не очень престижный район с советской архитектурой, дешевым жильем и пресловутой маятниковой миграцией. И такими же проблемами, какие уже есть в Боровлянах. К услугам тех, кто сюда переселится, — старые школы, переполненные детские садики, не укомплектованная всеми врачами поликлиника. А что еще? А больше ничего.То, что Минск рядом, — несомненный плюс. Правда, транспортное сообщение так себе: дорогу Р53 пока только обещают расширить. Сейчас это двухполоска до Кургана Славы с раздолбанным асфальтом. Маршрутки ходят каждые 10−15 минут, но в часы пик к остановке у домов спутника они подъезжают переполненными. Модная скоростная электричка останавливается на самой окраине города: до нее 7−8 километров протопать нужно. И зачем минчанину такие сложности и бег по бездорожью?Здесь нет ни одного крупного торгового центра, бассейна или кинотеатра. Новую школу и садик, по идее, нужно было бы начинать строить уже сейчас. Но денег нет. Как нет до сих пор коммуникаций и новой котельной для всего района. Все это только на бумаге.Удивительно, но и в Минстройархитектуры, и в райисполкоме, и в Миноблисполкоме знают рецепт успеха: сначала построить инфраструктуру, дорогу, обеспечить людей работой. Но от понимания до реализации — пропасть. Ведь до сих пор ведутся споры, кому эти спутники вообще нужны. Главный архитектор Минской области недавно заявил, что спутники больше нужны столице, так как это их проблема решается. Вот пусть Минск и инвестирует. В Мингорисполкоме, скорее всего, так не считают и решать вопросы за МКАДом не собираются. Может, пора признать, что программа развития спутников не просто «буксует», а уже остановилась?Нужно сказать, что я живу не в «спутниковой» части, а в частном доме в новом микрорайоне. Среди моих соседей много тех, кто поменял квартирную очередь на бесплатный земельный участок под строительство. И не прогадал. У нас есть все коммуникации и даже асфальт. А вот свободных участков нет давно.Еще один огромный микрорайон индивидуальной застройки активно развивается на другом конце города. Похоже, эти районы — единственный удачный градостроительный проект, реализованный в Смолевичах.