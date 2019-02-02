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Борьба с нелегалами или выкачивание денег. Нужна ли маркировка товаров

03.02.2019 11:44 — Разное | UDF  
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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Минфин не разделяет скепсиса бизнес-союзов относительно действенности существующей системы маркировки продукции контрольно-идентификационными знаками. Аргументы в пользу сложившейся системы приведены в очередном номере профильного издания «Финансы, учет, аудит».

Предложение бизнес-союзов — отменить маркировку контрольными знаками для обуви, чая, кофе, соков и воды.

Основные претензии предпринимателей — к цене контрольных знаков. К примеру, в паре обуви цена маркировки составляет 0,1−0,5% себестоимости, в пачке чая — и вовсе 3−20%. Расходы организаций на покупку контрольно-идентификационных знаков в 2017 году бизнес оценил в 2,3 млн рублей, и это без покупки оборудования, его обслуживания и т.п.

Минфин признает, что стоимость маркировки действительно заметно влияет на цену, к примеру, бюджетного чая и кофе (что активно обсуждалось еще при введении маркировки для этой группы), и здесь, возможно «требуются некоторые уточнения». При этом на стоимость ноутбуков и телевизоров рублевый знак никак не влияет, отмечено в статье. Как и двухрублевый — на цену шубы за 10 тысяч рублей. Поэтому отмечается возможность увеличения цены маркировки для предметов роскоши.

Есть за введение маркировки и самый весомый аргумент чиновников — защита рынка. Именно введение маркировки выводило из тени очень серьезные объемы, прежде продаваемые в стране по серым схемам.

К примеру, введение контрольных знаков на соки в мае 2009 года привело к тому, что производство соков по итогам того года выросло в 5 раз, импорт — на 140,2%. Аналогично в год введения маркировки выпуск обуви, чая и кофе вырос на 19,3%, 12,4% и 8,2%, импорт — на 110,4%, 52,1% и 39,5% соответственно. То есть, отмечает издание, поставки сильно «побелели».

По оценке экспертов Минфина, введение маркировки не «убило» ни один легальный бизнес. Наоборот — создало ему легальное пространство для работы и роста выручки, сократив серый рынок.

 
 
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Основные претензии предпринимателей — к цене контрольных знаков.
 
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