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Принял завод в тяжелое время

Фото: studopedia.ru

Принимал непопулярные решения

Лукашенко пристально следил за его холдингом

Лукашенко проверяет сделанный на «БелОМО» прицел для «Калашникова», 2001 год

«Эти доморощенные, помните, говорили: «Зачем нам это, давайте кастрюли делать на ВПК». Это называлось «конверсией». Я это остановил. Я знал, что БелОМО, «Агат» развалить можно в течение полугода».

Получил две награды из рук Лукашенко

Обвинялся в создании «квартиры» в здании заводоуправления

«В здании заводоуправления для генерального директора создана однокомнатная квартира со всем необходимым для отдыха: кондиционером, светильниками, шкафами-купе, кухней с фильтрами воды, холодильником и бытовой техникой, современной системой отопления, мягкой мебелью, душевой кабиной, туалетом…»











Фото: belprauda.org

Хвалил молодежь за прагматичность

Фото: director.by

Силовики задержали гендиректора холдинга «БелОМО». Причины такого шага пока остаются неизвестными.собрал интересные факты о руководителе.На Минском механическом заводе имени Вавилова Вячеслав Бурский работал с 1970 года. Одно время, в 80-х, с ним на предприятии трудился будущий премьер-министрДиректором предприятия и руководителем холдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский стал в очень непростое время – в 1992 году. Удивительно, но в этом кресле ему удалось продержаться четверть века.Например, Бурский закрыл производство фотоаппаратов на вилейском заводе «Зенит»: комплектующие выпускались за пределами независимой Беларуси и их поставки прекратились. Вместе с тем ни один завод при руководстве Бурского закрыт не был.Незадолго до президентских выборов 2001 года руководитель страны посетил Минский механический завод им. Вавилова, где остался удовлетворен отдачей от господдержки. Лукашенко также обещал новые деньги на техперевооружение и реконструкцию.Спустя пять лет во время третьего Всебелорусского народного собрания Лукашенко привел сохраненный холдинг в качестве положительного примера заботы государства:В 2008 году Вячеслав Бурский был награжден руководителем страны орденом Отечества III степени, а несколько лет назад – орденом Отечества II степени.Полгода назад на ресурсе belprauda.org был опубликован критический материал о ситуации на «БелОМО», в котором отмечалось:В отличие от многих людей в возрасте Вячеслав Бурский был доволен молодежью, сравнивая ситуацию с советскими временами.говорил гендиректор холдинга «БелОМО».Бурский обращал внимание, что и общество в целом стало ответственнее.