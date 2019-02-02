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Россия объявила Европу мишенью для ядерных ракет
Иллюстративное фото
Это соглашение, заключенное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, обязало СССР уничтожить ракеты СС-20, нацеленные на европейских членов НАТО, а также запретило Москве ставить на вооружение любые их аналоги наземного базирования - с дальностью от 500 до 5,5 тысячи км.
Россия «годами без угрызений совести нарушала» этот договор и должна быть «призвана к ответственности», заявил в пятницу глава Госдепа Майк Поймпео.
В начале декабря США дали Кремлю 60 дней на то, чтобы прекратить нарушения, а с истечением срока ультиматума в пятницу, 1 февраля, объявили о выходе из ДРСМД, пригрозив полным расторжением договора, если ситуация не изменится в течение полугода.
«Наш ответ будет зеркальным. Они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем», - заявил Владимир Путин в субботу на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.
По словам Лаврова, США начали нарушать договор еще в 1999 году, испытывая «боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами».
Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны, которые «абсолютно пригодны для запуска ударных ракет средней дальности Tomahawk», подчеркнул Лавров.
Решение из выходе из ДРСМД США приняли, «не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В результате, по его словам, теперь европейские страны становятся «мишенью» для российских ядерных сил.
О том же, напомним, на встрече с иностранными военными атташе говорил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 5 декабря. «Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», - грозил Герасимов.
Но изменить позицию европейских стран не удалось. По данным Der Spiegel, в начале декабря США предоставили партнерам спутниковые данные, доказывающие, что Россия испытывала ракету 9M729 на запрещенную ДРСМД дальность, а по итогам встречи глав МИД 4 декабря страны НАТО опубликовали совместное заявление, в котором возложили на Россию вину за развал ключевого для глобальной ядерной безопасности договора.
23 января Минобороны устроило показательную демонстрацию ракеты-нарушительницы для иностранных военных атташе, но американские представители это мероприятие проигнорировали, а Госдеп назвал его «смешным».
«У людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно. К тому же, показывать систему в статике - это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре», - заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.
В связи с выходом США из договора Россия начинает работу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии «Калибров», сообщил Путин в субботу.
«Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», - сказал президент, добавив, что Россия прекращает какие-либо инициативы по заключению нового договора с США.
Сам договор по сути был односторонним разоружением СССР, говорил Путин 18 декабря.
«Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были - и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно», - сказал Путин.
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Россия приостанавливает выполнение своих обязательств по ДРСМД с США.
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