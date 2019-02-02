Россия объявила Европу мишенью для ядерных ракет

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Это соглашение, заключенноев 1987 году, обязало СССР уничтожить ракеты СС-20, нацеленные на европейских членов НАТО, а также запретило Москве ставить на вооружение любые их аналоги наземного базирования - с дальностью от 500 до 5,5 тысячи км.Россияэтот договор и должна быть «призвана к ответственности», заявил в пятницу глава ГосдепаВ начале декабря США дали Кремлю 60 дней на то, чтобы прекратить нарушения, а с истечением срока ультиматума в пятницу, 1 февраля, объявили о выходе из ДРСМД, пригрозив полным расторжением договора, если ситуация не изменится в течение полугода.заявилв субботу на встрече с министром обороныи главой МИДПо словам Лаврова, США начали нарушать договор еще в 1999 году, испытываяВпоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны, которые, подчеркнул Лавров.Решение из выходе из ДРСМД США приняли,, заявил спикер ГосдумыВ результате, по его словам, теперь европейские страны становятся «мишенью» для российских ядерных сил.О том же, напомним, на встрече с иностранными военными атташе говорил начальник Генштаба РФ5 декабря.грозил Герасимов.Но изменить позицию европейских стран не удалось. По данным Der Spiegel, в начале декабря США предоставили партнерам спутниковые данные, доказывающие, что Россия испытывала ракету 9M729 на запрещенную ДРСМД дальность, а по итогам встречи глав МИД 4 декабря страны НАТО опубликовали совместное заявление, в котором возложили на Россию вину за развал ключевого для глобальной ядерной безопасности договора.23 января Минобороны устроило показательную демонстрацию ракеты-нарушительницы для иностранных военных атташе, но американские представители это мероприятие проигнорировали, а Госдеп назвал его «смешным».- заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасностиВ связи с выходом США из договора Россия начинает работу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии «Калибров», сообщил Путин в субботу.сказал президент, добавив, что Россия прекращает какие-либо инициативы по заключению нового договора с США.Сам договор по сути был односторонним разоружением СССР, говорил Путин 18 декабря.- сказал Путин.