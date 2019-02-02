ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

03.02.2019 13:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. 

Децл – это сценический псевдоним Кирилла Толмацкого. Он родился в 1983 году в семье продюсера Александра Толмацкого.

Успех пришел к артисту в 1999 году. Тираж первого альбома рэпера «Кто? ты» составлял более миллиона копий. По телевидению и радио ротировались клипы Децла на песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Они занимали первые места в чартах и без них не обходилась ни одна дискотека.

«Отец не ожидал, он думал, что запишем песню, снимем клип и все». Интервью с Децлом читайте здесь.

Затем у артиста вышел альбом «Уличный боец», который тоже стал успешным.

Третий альбом «aka Le Truk» отличался от предыдущих работ. В нем артист не сотрудничал со своими прежними студийными партнерами, а писал тексты сам. Несколько работ с альбома стали хитами.

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
Последнее фото, опубликованное Децлом. «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...». Источник: twitter.com/detslakaletruk

Затем артист выпустил еще шесть альбомов. В последнее время музыкант экспериментировал с жанрами и выпускал композиции в стиле регги, соул, трэп и других.

Кирилл Толмацкий был женат. У него есть сын Тони, который родился в 2005 году.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти (здесь подробнее).

В память о музыканте мы собрали яркие фото из его жизни.

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
1999 год. Кадр из клипа «Вечеринка»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
1999 год. Кадр из клипа «Слезы»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
1999 год. Кадр из клипа «Кто ты?». Децл справа, Тимати слева

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
2000 год. Кадр из клипа «Кровь моя, кровь»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
В 2000 году. Фото: instagram.com/juzeppejostko

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
2004 год. Кадр из клипа «Потабачим»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
2012 год. Кадр из клипа «New Poetry MXXXIII»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
С женой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
С семьей и мамой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
Фото: instagram.com/somamamori

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
2018 год
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.  Децл – это сценический псевдоним...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Строители» из Бреста выиграли международный турнир по айсштоку в Друскининкае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика