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Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он
Децл – это сценический псевдоним Кирилла Толмацкого. Он родился в 1983 году в семье продюсера Александра Толмацкого.
Успех пришел к артисту в 1999 году. Тираж первого альбома рэпера «Кто? ты» составлял более миллиона копий. По телевидению и радио ротировались клипы Децла на песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Они занимали первые места в чартах и без них не обходилась ни одна дискотека.
Затем у артиста вышел альбом «Уличный боец», который тоже стал успешным.
Третий альбом «aka Le Truk» отличался от предыдущих работ. В нем артист не сотрудничал со своими прежними студийными партнерами, а писал тексты сам. Несколько работ с альбома стали хитами.
Затем артист выпустил еще шесть альбомов. В последнее время музыкант экспериментировал с жанрами и выпускал композиции в стиле регги, соул, трэп и других.
Кирилл Толмацкий был женат. У него есть сын Тони, который родился в 2005 году.
В память о музыканте мы собрали яркие фото из его жизни.
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Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Децл – это сценический псевдоним...
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