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Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы - вместо президентских

03.02.2019 12:45 — Разное | Партизан  
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В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция.


Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками в Каракасе. Фото AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США и многие другие страны не считают легитимным главой государства, предложил уже в этом году провести в стране досрочные парламентские выборы для преодоления политического кризиса, сообщает ВВС.

Очередные парламентские выборы в стране должны состояться только в 2020 году. В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция; его спикер Хуан Гуайдо 23 января принял присягу в качестве временно исполняющего обязанности президента, после того как законодатели признали Мадуро переизбранным нелегитимно.

Выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, Мадуро заявил, что поддерживает звучавшие в Конституционной ассамблее страны призывы провести досрочные парламентские выборы. В отличие от парламента, в Конституционной ассамблее доминируют сторонники президента.


США, Канада и большинство стран Латинской Америки заявили, что считают Гуайдо, а не Мадуро, законным руководителем Венесуэлы до проведения новых, честных выборов.

В воскресенье истекает и крайний срок, установленный Мадуро Евросоюзом для объявления новых президентских выборов. В противном случае ЕС обещает также признать Гуайдо.

Вместе с тем, ряд других ведущих государств, в первую очередь Россия, Турция и Китай, заявили о поддержке Мадуро.

Высшие офицеры венесуэльской армии также в массе своей продолжают поддерживать Мадуро, однако в воскресенье появилось одно исключение: генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес в видеообращении, размещенном в соцсетях, объявил о переходе на сторону оппозиции. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.


Демонстрации соперничающих лагерей

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Венесуэлы в поддержку не только президента Николаса Мадуро, но и Хуана Гуайдо.



Фото Marco Bello

Обращаясь к тысячам своих сторонников в Каракасе, Гуайдо сказал, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока его сторонники не добьются «свободы».

Мадуро со своей стороны обвинил мировые СМИ в том, что они «делают невидимыми» [не показывают] демонстрации проправительственных сторонников.

Многие сторонники Мадуро на субботнем митинге были в форме цвета хаки – проправительственного ополчения.

 
 
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В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция.
 
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