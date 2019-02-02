Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы - вместо президентских





Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками в Каракасе. Фото AFP





ВВС . Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США и многие другие страны не считают легитимным главой государства, предложил уже в этом году провести в стране досрочные парламентские выборы для преодоления политического кризиса, сообщает





Очередные парламентские выборы в стране должны состояться только в 2020 году. В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция; его спикер Хуан Гуайдо 23 января принял присягу в качестве временно исполняющего обязанности президента, после того как законодатели признали Мадуро переизбранным нелегитимно.





Выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, Мадуро заявил, что поддерживает звучавшие в Конституционной ассамблее страны призывы провести досрочные парламентские выборы. В отличие от парламента, в Конституционной ассамблее доминируют сторонники президента.









США, Канада и большинство стран Латинской Америки заявили, что считают Гуайдо, а не Мадуро, законным руководителем Венесуэлы до проведения новых, честных выборов.





В воскресенье истекает и крайний срок, установленный Мадуро Евросоюзом для объявления новых президентских выборов. В противном случае ЕС обещает также признать Гуайдо.





Вместе с тем, ряд других ведущих государств, в первую очередь Россия, Турция и Китай, заявили о поддержке Мадуро.





Высшие офицеры венесуэльской армии также в массе своей продолжают поддерживать Мадуро, однако в воскресенье появилось одно исключение: генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес в видеообращении, размещенном в соцсетях, объявил о переходе на сторону оппозиции. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.









Демонстрации соперничающих лагерей





Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Венесуэлы в поддержку не только президента Николаса Мадуро, но и Хуана Гуайдо.













Фото Marco Bello





Обращаясь к тысячам своих сторонников в Каракасе, Гуайдо сказал, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока его сторонники не добьются «свободы».





Мадуро со своей стороны обвинил мировые СМИ в том, что они «делают невидимыми» [не показывают] демонстрации проправительственных сторонников.





Многие сторонники Мадуро на субботнем митинге были в форме цвета хаки – проправительственного ополчения.