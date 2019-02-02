Молдаванин пытался дать $ 15 белорусскому пограничнику, чтобы не проверяли багаж

Как сообщает телеканал "Мозырь", 36-летний мужчина ехал через Беларусь транзитом в поезде Кишинев-Санкт-Петербург и пересекал границу в пункте пропуска "Словечно".





Молдаванин пытался дать пограничнику 1000 рублей (около 15 долларов), чтобы тот не проверял его личные вещи, но договориться не вышло. Оказалось, что иностранец вез в сумках домашнее вино, количество которого в 2,5 раза превышало разрешенные объемы.

Мужчина объяснил, что хотел угостить вином своих коллег-гастарбайтеров, которые также работают в России, а разрешенных объемов было бы маловато.





Правоохранители квалифицировали действия иностранца как покушение на дачу взятки, за что предусматривается уголовная ответственности.