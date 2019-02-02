Политтехнолог: у Лукашенко не получится победить Telegram, его нужно возглавить

"Еврорадио" : Баширов считает, что это неправильная постановка вопроса, передает









"Не могу представить себе, что президент Путин начнёт переживать из-за телеграм-каналов. А президент Лукашенко всерьёз проводит совещание и обсуждает "вопросы отражения информационных провокаций, выявления информационных угроз и оценки рисков". Возможно, ему приносят распечатки самых злых постов в телеграме, но тогда это вопрос к его мониторинговой службе — не сам же он сёрфит в интернете.





На самом деле, к Республике Беларусь приковывается всё больше и больше внимания. Все чувствуют, что идет большая игра на сближение стран, и информационный фон всего лишь следует за новостями от двух президентов. Поэтому, возможно стоит поставить вопрос не о запретах тех же телеграм-каналов в РБ (их и в России-то блокировать не могут), а о пересмотре информационной политики.





Известно же, что если не можешь победить, то возглавь. Наймите в конце-концов кого-нибудь в России и создайте свою сеть интересных для России каналов. Инновационного духа создать криптобиржу в Минске хватило же!".









Марат Баширов — российский политтехнолог. С 1997 года участвовал в различных выборах. С 2004 года работает на руководящих постах в группе компаний “Ренова” российского миллиардера Виктора Вексельберга. Летом 2014 года полтора месяца был председателем Совета министров так называемой “Луганской Народной Республики”. В настоящее время возглавляет “Центр изучения проблем международных санкционных режимов” и ведёт телеграм-канал “Политджойстик”.