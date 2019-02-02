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Олег Гайдукевич: Нужно больше родного, белорусского!

03.02.2019 12:04 — Разное | Партизан  
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Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич прокомментировал совещание по информационной безопасности, которое провел Александр Лукашенко.


Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН

"Я убежден, что информационная безопасность - это один из важнейших элементов Национальной безопасности, об этом тоже говорили на совещании. Говорили и о том, что в современном мире любые конфликты, вмешательства в дела страны сопровождаются информационными атаками. Мы видим это повсеместно во всем мире. Видим это и у себя в стране. Беларусь вступает в предвыборное время - впереди выборы Президента, и Парламента, и информационное давление на страну усилится многократно", - цитирует Олега Гайдукевича пресс-служба ЛДП

Политик также предлагает набор мер по противодействию информационному давлению извне:

"Что делать? Активно доводить нашу, белорусскую повестку и позицию. У нас все для этого есть. Беларусь прошла большой путь. У нас прекрасные журналисты, много талантливых творческих ребят. Мы должны понимать,если за пределами страны критикуют Беларусь, то это всегда делают не для нас,для себя. Мы умеем делать не хуже, чем на Западе или Востоке. У нас хватает всего: экспертов, политиков, журналистов, идей, форматов. Надо дать им больше возможностей и не бояться. Больше родного, белорусского! Больше в эфире белорусских ток-шоу, социальных и политических - мы научились их делать. Дебаты - пусть это будут наши дебаты, больше дискуссий с нашей повесткой. Пусть мир увидит: мы разные, но в вопросах защиты страны и ее интересов мы едины, так же как едины фракции парламента в России или в ЕС, когда речь идёт о национальных интересах. Беларусь - это то, что нас объединяет. Больше нашего контента, нам действительно есть чем и кем гордиться. Все получится, уверен!"


Напомним также, что ЛДП намерена выдвинуть Олега Гайдукевича своим кандидатом на пост главы государства на ближайших президентских выборах. Они должны пройти в 2020 году.
 

 
 
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Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич прокомментировал совещание по информационной безопасности, которое...
 
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