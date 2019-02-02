Geely открывает дизайн-студию в Великобритании. Ее возглавит бывший дизайнер Jaguar

В Geely объявили об открытии новой дизайнерской студии в Ковентри, которая будет работать над внешностью автомобилей подконтрольных китайскому холдингу брендов. Кроме самой Geely это еще Lynk & Co, Proton, Lotus и LEVC , занимающаяся разработкой электромобилей.





Руководителем подразделения Geely Design UK назначен Уэйн Берджес, до этого занимавшего пост главного дизайнера Jaguar. Британец в 1992 году окончил университет Ковентри со степенью бакалавра искусств в области промышленного дизайна и транспорта и кроме Jaguar работал компаниях LTI Carbody, Omni Design и Aston Martin Lagonda.

Новое подразделение в Великобритании дополнит нынешнюю сеть Geely Design, которая включает также студии в Шанхае, Гетеборге, Барселоне и Калифорнии. Geely Design UK в ближайшие пять лет планирует довести число сотрудников до 100. В настоящее время штат дизайнеров Geely насчитывает более 900 человек.