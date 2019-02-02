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Минивэн Mitsubishi Delica переоборудовали во внедорожный моторхоум

03.02.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Фирма Campers Scotland из шотландского Фолкерка на специализированной выставке кемперов и домов на колесах в Глазго, которая пройдет с 7 по 10 февраля, представит автодом на основе Mitsubishi Delica.


Эта модель с правым расположением руля, изначально созданная для японского рынка, прекрасно подошла для переделки — правда, свой кемпер шотландцы подготовили на базе дореформенной Delica, дебютировавшей еще в 2007 году. Напомним, что прошлой осенью японский однообъемник был основательно обновлен, но шасси и кузов у минивэна, по сути, остались прежними.


Вход в D:5 Terrain организован через стандартную сдвижную дверь, салон рассчитан на четырех человек. На борту кемпера имеются небольшая кухонная стойка с плитой и холодильником, в крышу встроены солнечные батареи, являющиеся источником автономного питания электрооборудования. К слову, у крыши предусмотрена и подъемная секция — в недрах такой «палатки» есть двуспальная кровать.

А еще шотландский кемпер имеет неплохие возможности за пределами асфальта. Трансмиссия — полноприводная, с блокировками дифференциалов, подвеска завышена, а в качестве опции предусмотрена металлическая защита днища. Двигатели на выбор — рядная бензиновая «четверка» объемом 2,4 л или 2,2-литровый турбодизель.

Стоимость Campers Scotland D:5 Terrain в Великобритании стартует от 28 тысяч фунтов.

 
 
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Фирма Campers Scotland из шотландского Фолкерка на специализированной выставке кемперов и домов на колесах в Глазго, которая пройдет с 7 по 10 февраля, представит автодом...
 
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