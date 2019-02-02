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Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.

03.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Выпускники разных лет снова встретились в родной школе.
Средняя школа №7 – самая молодая в нашем городе. Но и здесь на вечере встречи выпускников уже собираются те, кто окончил школу 5 и даже 10 лет назад. Моменты встречи одноклассников, окончивших школу в 2009, подсмотрел корреспондент газеты «Светлы шлях».
Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.


Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.


Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.


Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.


Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.


 Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
 Фото автора.
 
 
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Выпускники разных лет снова встретились в родной школе.
 
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