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Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.
03.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Выпускники разных лет снова встретились в родной школе.
Средняя школа №7 – самая молодая в нашем городе. Но и здесь на вечере встречи выпускников уже собираются те, кто окончил школу 5 и даже 10 лет назад. Моменты встречи одноклассников, окончивших школу в 2009, подсмотрел корреспондент газеты «Светлы шлях».
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Выпускники разных лет снова встретились в родной школе.
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