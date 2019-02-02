Спустя годы. В средней школе №7 прошёл вечер встречи выпускников.

Выпускники разных лет снова встретились в родной школе.

Средняя школа №7 – самая молодая в нашем городе. Но и здесь на вечере встречи выпускников уже собираются те, кто окончил школу 5 и даже 10 лет назад. Моменты встречи одноклассников, окончивших школу в 2009, подсмотрел корреспондент газеты «Светлы шлях».



































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ. Фото автора.