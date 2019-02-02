Белорусам обещают поднять пособие по безработице. В декабре во многих регионах средние выплаты упали

Среднее пособие по безработице в Беларуси составляет около 27 рублей. «Это достаточно маленькая величина», — заявила в январе министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В этой ситуации в Беларуси «будут работать над совершенствованием пособия по безработице». Раньше в Минтруда не только обращали внимание на низкий размер этих выплат, но и анонсировали возможные изменения — ввести страховку. Но с новшествами для нетрудоустроенных не сложилось, пособие по-прежнему невысокое. В декабре средние выплаты безработным упали в большинстве регионов.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выплаты официальным безработным отличаются по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выше всего в декабре среднее пособие по безработице было в Брестской области — 29,1 рубля. Это один из двух областей, где средние выплаты нетрудоустроенным выросли. Второй регион — Гродненская область.

Как отличается среднее пособие по безработице по регионам регион размер пособия в декабре (ноябре), рублей в % от БПМ, в декабре Брестская 29,1 (27,3) 13,4 Витебская 27,7 (28,9) 12,8 Гомельская 27,16 (28,3) 12,5 Гродненская 27,85 (25,84) 12,8 Минск 23,93 (26,37) 11 Минская 24,9 (29,3) 11,5 Могилевская 27,16 (27,65) 12,8

В остальных регионах размер среднего пособия сократился. К примеру, в Минской области — с 29,3 рубля в ноябре до 24,9 рубля в декабре, а в Минске — с 26,37 до 23,93 рубля соответственно. К примеру, безработный минчанин на среднее пособие по безработице может купить 40 талонов на поездки на наземном транспорте.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице не может превышать две базовые величины (51 рубль с 1 января этого года).

Напомним, в 2017 году в Беларуси запустили петицию за увеличение размера пособия по безработице и увеличения сроков его выплат. «Беларусь, провозглашая себя социальным государством, не может обеспечить даже самый минимальный уровень социального обеспечения для граждан, которые попали в затруднительное положение в связи с утратой работы», — отмечали авторы петиции.

Они предлагали среди прочего повысить минимальный размер пособия по безработице до минимального потребительского бюджета на душу населения за счет средств госбюджета. Максимальную планку предлагали устанавливать в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за три последних месяца по последнему месту работы (но не ниже 50% утраченного заработка).