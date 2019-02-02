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Белорусам обещают поднять пособие по безработице. В декабре во многих регионах средние выплаты упали
Среднее пособие по безработице в Беларуси составляет около 27 рублей. «Это достаточно маленькая величина», —
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выплаты официальным безработным отличаются по регионам.
Выше всего в декабре среднее пособие по безработице было в Брестской области — 29,1 рубля. Это один из двух областей, где средние выплаты нетрудоустроенным выросли. Второй регион — Гродненская область.
В остальных регионах размер среднего пособия сократился. К примеру, в Минской области — с 29,3 рубля в ноябре до 24,9 рубля в декабре, а в Минске — с 26,37 до 23,93 рубля соответственно. К примеру, безработный минчанин на среднее пособие по безработице может купить 40 талонов на поездки на наземном транспорте.
В Беларуси максимальный размер пособия по безработице не может превышать две базовые величины (51 рубль с 1 января этого года).
Напомним, в 2017 году в Беларуси
Они предлагали среди прочего повысить минимальный размер пособия по безработице до минимального потребительского бюджета на душу населения за счет средств госбюджета. Максимальную планку предлагали устанавливать в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за три последних месяца по последнему месту работы (но не ниже 50% утраченного заработка).
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Белорусам обещают поднять пособие по безработице. В декабре во многих регионах средние выплаты упали
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выплаты официальным безработным отличаются по регионам.
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