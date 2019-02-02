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В Кабо-Верде задержаны российские моряки с партией кокаина на 1,5 миллиарда долларов
03.02.2019 14:09 — Разное | Ежедневник
Власти западноафриканской республики Кабо-Верде объявили о задержании 11 российских моряков с панамского грузового судна ESER, на борту которого было обнаружено 9,5 тонн кокаина.
По ценам черного рынка стоимость такого количества кокаина - если бы он был подпольно продан по "уличным" ценам - может превышать 1,5 млрд долларов, сообщает
Арест моряков и судна был произведен 31 января. Факт задержания российских граждан подтвердило посольство России. Как сообщил агентству РИА Новости представитель дипмиссии, российское посольство в Прае (столице Кабо-Верде) связалось с задержанными и с органами следствия.
Также представитель посольства подтвердил, что по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.
О задержании судна сообщил портал
Все 11 членов его экипажа имеют российское гражданство, сообщил сайт. По его информации, судно вынуждено было экстренно зайти в порт Кабо-Верде после того, как один из членов экипажа неожиданно скончался.
В конце прошлого года судно ESER сменило владельца - турецкая компания Gemiciler Denizcilik Nakliyat заявила порталу Maritime Bulletin, что продала его панамской Ecolive de Panama.
Крупнейшие партии кокаина в истории
Самым крупным изъятием кокаина в истории считается захват 12 т наркотика колумбийской полицией у крупнейшего наркокартеля страны, произведенный в ноябре 2017 года.
Недавно несколько крупных операций по борьбе с наркотрафиком провела испанская полиция: в октябре 2018 года в Малаге были перехвачены 5 т кокаина, а в январе этого года в совместной операции правоохранительных органов Италии и Испании был задержан получатель партии в 2,7 т - в грузе, который шел из Гондураса в Барселону через Ливорно, полиция подменила кокаин солью.
В начале 2018 года власти Аргентины объявили о раскрытии наркотрафика, проходившего через здание, относящееся к посольству России в Буэнос-Айресе. Наркоторговцы якобы собирались отправить кокаин в Россию в дипломатическом багаже, который не проверяется таможней.
Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.
По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 кг, стоимостью около 50 млн евро.
Чтобы задержать наркоторговцев, аргентинские полицейские заменили кокаин на муку, оснастили чемоданы GPS-датчиками и в декабре 2017 года отправили их в Москву.
В результате расследования арестованы несколько человек - трое находятся в СИЗО в Москве, еще один был задержан в Германии.
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Власти западноафриканской республики Кабо-Верде объявили о задержании 11 российских моряков с панамского грузового судна ESER, на борту которого было обнаружено 9,5...
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