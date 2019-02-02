Названа причина смерти Децла

Новости России. Ушел из жизни российский рэпер Децл. Музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в своей гримерке после выступления в Ижевске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

Причиной смерти стала остановка сердца.





В дискографии рэп-исполнителя – восемь студийных альбомов. Свой дебютный трек «Пятница» он записал при помощи отца, музыкального продюсера, который и в дальнейшем занимался карьерой Децла.

У Кирилла Толмацкого остались жена и сын.







