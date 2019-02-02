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Названа причина смерти Децла
Новости России. Ушел из жизни российский рэпер Децл. Музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в своей гримерке после выступления в Ижевске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной смерти стала остановка сердца.
В дискографии рэп-исполнителя – восемь студийных альбомов. Свой дебютный трек «Пятница» он записал при помощи отца, музыкального продюсера, который и в дальнейшем занимался карьерой Децла.
У Кирилла Толмацкого остались жена и сын.
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Новости России. Ушел из жизни российский рэпер Децл. Музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в своей гримерке после выступления в Ижевске, сообщили в...
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