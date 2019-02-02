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Названа причина смерти Децла

03.02.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Новости России. Ушел из жизни российский рэпер Децл. Музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в своей гримерке после выступления в Ижевске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

Причиной смерти стала остановка сердца.

Названа причина смерти Децла

В дискографии рэп-исполнителя – восемь студийных альбомов. Свой дебютный трек «Пятница» он записал при помощи отца, музыкального продюсера, который и в дальнейшем занимался карьерой Децла.

У Кирилла Толмацкого остались жена и сын.

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Названа причина смерти Децла

Названа причина смерти Децла
 
 
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Новости России. Ушел из жизни российский рэпер Децл. Музыкант Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в своей гримерке после выступления в Ижевске, сообщили в...
 
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