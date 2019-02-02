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30 января в Минске ФК «Городея» одержал первую победу в начавшемся году. В товарищеском матче, прошедшем в крытом манеже Ассоциации «Белорусская федерация футбола», повержен ФК «Рух» (Брест) — 2:0. Голы забили Семен Шестиловский (18-я минута, пас Дмитрий Лебедев) и Сергей Тихоновский (32-я минута матча).

В субботу, 9 февраля, городейская футбольная дружина в Минске встретится с соперником по высшей лиге — гродненским ФК «Неман». Подробности об этом и других товарищеских матчах-2019 — на сайте ФК «Городея».