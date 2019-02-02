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ФК «Городея» одержал первую победу в начавшемся году

03.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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30 января  в Минске ФК «Городея» одержал первую победу в начавшемся году. В товарищеском  матче, прошедшем в крытом манеже  Ассоциации «Белорусская федерация футбола»,  повержен ФК «Рух» (Брест) — 2:0.  Голы забили Семен Шестиловский (18-я минута, пас  Дмитрий Лебедев)  и Сергей Тихоновский  (32-я минута матча).

В субботу, 9 февраля, городейская футбольная дружина  в Минске встретится с соперником по высшей лиге — гродненским  ФК «Неман». Подробности об этом и других товарищеских матчах-2019 — на сайте ФК «Городея».


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Теги: Брест, Минск
 
 
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30 января  в Минске ФК «Городея» одержал первую победу в начавшемся году. В товарищеском  матче, прошедшем в крытом манеже  Ассоциации
 
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