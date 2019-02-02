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Митрополит Епифаний надеется, что новая церковь Украины получит статус патриархата
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к церковному единству.
"Мы верим, что в надлежащее время, в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви статуса патриархата", - сказал митрополит Епифаний после своей интронизации в воскресенье в Киеве.
"Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - отметил митрополит Епифаний.
Он подчеркнул, что ПЦУ открыта для сотрудничества и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями.
Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. Митрополиту Епифанию в воскресенье исполнилось 40 лет.
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Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал к церковному единству. "Мы верим, что в надлежащее время, в будущем...
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