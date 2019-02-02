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Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет

03.02.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Новости России. Известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля из-за остановки сердца. Это произошло в Ижевске после концерта. Музыканту было 35 лет.

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Пользователи соцсетей скорбят о смерти артиста и приносят свои соболезнования родным и близким, говоря о том, что помнят его музыку с детства. Однако некоторые комментаторы вспомнили интервью Децла, в котором он говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет.

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет
Фото: instagram.com/juzeppejostko

Такое интервью действительно существует. Беседа с Кириллом Толмацким состоялась в Воронеже осенью 2015 года. В интервью местной газете артист рассказал следующее:

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой».

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет
Фото: instagram.com/juzeppejostko

К сожалению, музыкант действительно скончался. Информацию о смерти Децла подтвердили его родные и концертный директор.

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Новости России. Известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля из-за остановки сердца. Это произошло в Ижевске после концерта. Музыканту было 35 лет. ...
 
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